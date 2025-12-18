În perioada 13 -14.12. 2025, s-a desfășurat la Bacău Concursul național « Cupa de Iarnă, categoriile U14, U13, U12, U10!

După ce acum o săptămână, tot la Bacău, juniorii obțineau 23 de medalii, a venit rândul micuților sportivi să obțină pentru clubul ploieștean 19 medalii ( 10 aur, 5 argint , 4 bronz)!

Atleții de la CSS Ploiești, pregătiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut o evoluție remarcabilă, obținând următoarele rezultate:

Cat. U 14 (2012)

Andrei Panait – medalie de aur la 200 m – 27.15 sec, medalie de bronz la 60 m – 8.32 sec;

Antonia Mihai – medalie de argint la 60 m – 8.37 sec, medalie de argint la 200 m -28.14 sec;

Ștafeta mixtă A – 4 x 200 m – medalie de aur – 1.51.17 min., în componența, Dragoș Metea – Teodora Moraru – Andrei Panait – Antonia Mihai

Ștafeta 4 x 200 m A , fete – medalie de aur -1.55.19 min., componența, Beatrice Stan – Teodora Moraru – Anastasia Avram – Antonia Mihai;

Ștafeta 4 x 200 m A băieți, medalie de aur – 2.01.58 min., în componența, Mihai Ene – Dragoș Metea – Alex Marinescu – Andrei Panait;

Ștafeta 4 x 200 m B băieți – medalie de argint- 2.08.06 min., în componența, David Croitoru -David Drăghici – Matei Stoica – Christian Dragomir;

Dragoș Metea – medalie de bronz la 200 m – 27.57 sec;

Ștafeta 4 x 200 m B , fete- medalie de bronz – 2.19.47 min., în componența, Eva Butucea – Alexe Larisa – Beatrice Stoica – Ștefania Vălinescu

Cat. U13 ( 2013)

Christian Dragomir – medalie de aur la 200 m – 28.69 sec;

Ștafeta mixtă A 4 x 200 m – medalie de aur. – 2.00.03 min., în componența, Christian Dragomir – Eva Butucea – Ianis Moisescu – Ștefania Vălinescu;

Cat. U12 (2014)

Ianis Moisescu – două medalii de aur la 60 m – 7.97 sec, respectiv 200 m – 26.54 sec.,

Alessia Banu – medalie de aur la 600 m – 1.51.34 min., medalie de argint la 200 m – 29.84 sec;

Ștefania Zahiu – medalie de argint la 60 m – 8.87 sec;

Ștafeta mixtă A 4 x 100 m – medalie de aur 58.85 sec., în componența, Matei Crețoiu – Alessia Banu – Ianis Moisescu – Ștefania Zahiu;

Ștafeta mixtă 4 x 100 m B, medalie de bronz – 1.01.43 min, în componența, Andrei Brutaru -Mihaela Marin – Albert Moșuleț- Beatrice Stoica. În apropierea podiumului, s-au mai aflat:

Christian Dragomir – locul 4 la 60 m, David Croitoru – locul 4 la 1500 m, Mihai Ene – locul 4 la 800 m, Ștefania Zahiu – locul 4 la 200 m, ștafeta mixtă B – 4 x 200 m – locul 4, în componența, Matei Crețoiu- Beatrice Stan – Alex Marinescu – Anastasia Avram, Teodora Moraru – locul 5 la 200 m, Beatrice Stan – locul 6 la 200 m, Matei Crețoiu- locul 6 la 200 m, Ștefania Vălinescu – locul 6 la 800 m!