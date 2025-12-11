Sportivul secţiei de volei a CSM Ploieşti, Luca Georgescu, a fost convocat la o acţiune a Lotului Naţional „U18” al României, programată în perioada 15 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.
Conform convocatorului, la Râmnicu Vâlcea se va desfăşura în prima fază un stagiu de pregătire centralizată a unui lot extins, din care vor fi aleşi cei 14 sportivi ce vor merge sub comanda selecţionerului Răzvan Parpală la Podgorica, în Muntenegru, acolo unde, în perioada 3-7 ianuarie 2026, se va desfăşura Turul 1 de calificare pentru Turneul Final al Campionatului European.
Luca Georgescu este antrenat la club de Adrian Moroianu şi evoluează pentru echipa de volei juniori „U15” a CSM Ploieşti. El este cel mai tânăr jucător convocat la acţiunea lotului „U18”, urmând să împlinească 14 ani chiar pe perioada stagiului de la Râmnicu Vâlcea (20 decembrie).

