Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite până pe 29 decembrie, au anunţar, ieri, meteorologii, care au revizuit, însă, prognoza pentru intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie, când temperaturile se vor situa sub cele specific, potrivit News.ro.

În săptămâna 15- 22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

În săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar şi deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În săptămâna 5-12 ianuarie 2026, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă uşor deficitară în vestul şi nord-vestul ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.