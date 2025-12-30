Fundașul lui Petrolul, Yohan Roche, a marcat golul victoriei pentru Benin, în meciul cu Botswana de la Cupa Africii pe Națiuni, scor 1-0.

Golul lui Roche a pus capăt unei serii de 15 meciuri fără victorie în timp regulamentar la Cupa Africii pe Națiuni (CAN).

Trupa lui Roche a pierdut în primul meci la limită, 0-1 cu D.R. Congo (fundașul petrolist având o prestație mai slabă), iar în ultima etapă va avea parte de un meci care poate aduce calificarea, cu Senegal, Benin având nevoie să provoace o mare surpriză pentru a se califica, anume să obțină victoria, singura variantă pentru a fi sigură că va continua întrecerea. Meciul decisiv va avea loc astăzi, de la ora 21.00, la Tanger (Maroc).