Selecționata de fotbal a ziariștilor sportivi prahoveni a răspuns cu plăcere invitației lansate de către CSO Comarnic pentru un meci amical, stabilit să se desfășoare, încă de la început, pe durata a 3 reprize: două de câte 30 de minute pe teren, și una, ceva mai lungă, după mult așteptatul fluier final.

Astfel, după un drum cu trenul care a durat o veșnicie, din motive știute doar de conducerea Regio Călători, ”presarii” au descins în Sala Sporturilor din Comarnic cu intenția declarată de a scoate maximum în fața unei formații mult mai obișnuită cu miuțele, dar și cu parchetul sălii.

Din delegația ajunsă în orașul de pe Valea Prahovei au făcut parte: Ionuț Pană, George Marin (portari), Marian Dima, Dani Cosarek, Alex Călinoiu, Daniel și Robin Eparu, Mihai Toma, Adrian Făgărășanu, Cristi Daminuță, Ciprian Radu (jucători de câmp), Cristian Chircă (live streaming), Cristian Anghelescu (A1 – șef delegație), Cristian Notaru (A2 – team manager). Desfășurată într-un anonimat total, pentru a nu da ocazia scouterilor de a racola jucători din ambele formații, partida a început sub semnul echilibrului, iar la un moment dat scorul a fost egal, 4-4. Și nu ca la teatru, pentru că adevărata reprezentație a jurnaliștilor s-a derulat abia după pauză.

Conduși în unele momente chiar cu 6-4 și 7-5, ziariștii au respectat cu strictețe indicațiile venite de pe margine, s-au ambiționat și au egalat spectaculos într-un final nerecomandat cardiacilor. Scor final 8-8, la capătul unui meci pe cât de epuizant, pe atât de palpitant. Pentru cei de la CSO Comarnic au marcat golgheterul Mihai Musea (4 goluri), George Bârsănel (3) și nea Marin (1), în timp ce pentru gruparea ziariștilor ”tabela” s-a schimbat la reușitele lui Dani Cosarek (4 goluri), Cristian Daminuță (2), Robin Eparu (1) și Daniel Eparu (1).

Echipa ziariștilor prahoveni, post cu post:

Ionuț Pană (portar): a fost îngerul păzitor al echipei, aidoma lui Gheorghe Liliac. A avut intervenții curajoase și parade miraculoase, la fel ca în vremurile bune.

George Marin (portar): s-a remarcat la una dintre barele gazdelor și l-a făcut uitat pe celebrul Higuita, plonjând în stânga, când balonul s-a dus în dreapta lui.

Marian Dima: joc la sacrificiu, în slujba echipei, a amintit în multe momente de ardoarea cu care evolua, pe vremuri, regretatul Petrică Butufei.

Dani Cosarek: creierul și glezna fină a echipei. A creat nenumărate faze de atac și și-a încununat evoluția remarcabilă cu 4 goluri de pus în ramă și pe rană.

Alex Călinoiu: cu fizic de Belodedici, dar cu tackling-uri marca Bumbescu, s-a făcut util în defensivă, oprind atacurile adverse cu degajări semi-exacte.

Daniel Eparu: eficient, aidoma lui Tavi Grigore, a urcat din apărare ori de câte ori a avut ocazia și a marcat un gol foarte important în economia rezultatului final.

Robin Eparu: prestație solidă, s-a zbătut, a marcat un gol frumos și a creat numeroase faze periculoase, fiind o amenințare permanentă pentru defensiva adversă.

Mihai Toma: pe stilul lui Vică Greaca (cu tot cu acordeon), a pus suflet în fiecare minut jucat și s-a dăruit chiar cu prețul unei noi accidentări pentru a ajuta echipa.

Adrian Făgărășanu: desemnat căpitanul echipei pentru acest meci, chiar dacă nu a înscris, a alergat și a oferit nu mai puțin de 3 pase decisive coechipierilor. Dezinvolt, semn că responsabilitatea banderolei nu l-a apăsat.

Cristi Daminuță: cu alură de Zafiris, a fost, fără îndoială, supriza acestui joc, printr-o evoluție extrem de eficientă. A marcat două goluri în momentele cheie și are meritul de a fi intrat pe teren ca om în plus, fără ca gazdele să observe.

Ciprian Radu: chinuit de o accidentare la genunchi, a dat tot ce a putut pentru a respecta sarcinile de joc în puținele minute în care a evoluat. A strâns din dinți și a contribuit la rezultatul final.

Cristian Chircă: în speranța că a făcut ”albul” înainte să dea REC, a filmat exemplar o prestație consistentă a colegilor de breaslă, pe care o va arhiva în fonoteca de aur din dotare.

Cristian Anghelescu: în multe momente taciturn, la fel ca marii antrenori de modă veche, a citit bine jocul adversarilor și a dat indicații scurte, clare și, mai ales, eficiente, de genul: ”Haideee, băăă!”.

Cristian Notaru: expansiv, a țipat și a trăit intens întreaga partidă. S-a bucurat pentru revirimentul echipei din finalul incandescent al confruntării, dar și pentru că toți colegii săi au scăpat vii după acest joc.

Așadar, o evoluție peste așteptări a jurnaliștilor prahoveni și un rezultat pe măsura efortului din teren, completată de o prestație demnă și în cadrul reprizei a 3-a. Mulțumiri gazdelor generoase de la CSO Comarnic! Ne-a plăcut, mai venim! Dar nu cu trenul!