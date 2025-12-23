V. S.

Ieri, la Ploiești, au avut loc manifestări dedicate eroilor Revoluției din Decembrie 1989, reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, ai revoluționarilor din 1989, militari și jandarmi aducând un omagiu celor care, în urmă cu 36 de ani, ieșeau în stradă pentru o viață mai bună și pentru libertate.

La manifestările de ieri a participat și președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, care a și transmis un mesaj despre zilele de decembrie 1989: ”Astăzi se împlinesc 36 ani de la căderea regimului comunist. Un moment care nu ține doar de istorie, ci de memoria noastră colectivă. Au fost zile confuze, grele, plătite cu vieți omenești. Oameni care au murit prinși într-un haos pe care nimeni nu îl controla. Copii, frați, părinți care nu au mai ajuns acasă și familii care au rămas cu întrebări fără răspuns. Astăzi nu vorbim despre cifre și nu căutăm vinovați. Astăzi ne amintim. Cu respect, cu liniște și cu recunoștință. Libertatea pe care o trăim acum nu a venit de la sine. A fost câștigată cu un preț mare. Suntem datori să o păstrăm vie, prin adevăr, responsabilitate și grijă față de oameni”.