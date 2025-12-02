Echipa de Minivolei „U13” a CSM Ploieşti a participat, în weekend, la cel de-al 2-lea său turneu stagional (al 3-lea al sezonului în Seria G, în primul CSM fiind formaţia care a stat), pe care CS Şcoala 39 Bucureşti l-a organizat în Sala „Iris”, din Capitală.

Fetele pregătite de Mircea Popescu şi Mihaela Bellu se întorc acasă cu un bilanţ de două victorii şi o înfrângere la capătul unui turneu reușit.

Rezultatele înregistrate de fetele noastre au fost:

CS Rapid Bucureşti – CSM Ploieşti 1-3 (25-27, 28-26, 9-25, 19-25)

CSM Ploieşti – CS Dinamo Bucureşti 1-3 (16-25, 25-14, 20-25, 21-25)

CS Şcoala 39 Bucureşti – CSM Ploieşti 0-3 (21-25, 13-25, 7-25)

Cu 5 victorii şi o singură înfrângere în cele două turnee la care a fost prezentă, CSM Ploieşti a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în Faza Semifinală I (13-15 martie 2026), în care acced primele două clasate plus cele mai bune două ocupante ale locurilor 3 în cele 15 serii ale campionatului.

Lotul echipei noastre a fost următorul: Maria Negoi, Sophia Burlacu, Eva Gheorghe, Ilinca Pănescu, Eva Şerban, Irina Filip, Irina Rădulescu, Mara Grigore, Sara Vasile, Cati Cîmpineanu, Evelina Păvălache, Natalia Mihai, Ana Vasile, Natalia Ioniţă, Ioana Dimache, Irina Călin şi Maria Ştefurac.

Pentru fete urmează o pauză competiţională până la sfârşitul lunii ianuarie (23-25), atunci când este programat Turneul 4 al Seriei G, în organizarea celor de la Rapid Bucureşti. CSM Ploieşti va organiza Turneul 5 al grupei, în perioada 20-22 februarie 2026.

La finalul săptămânii viitoare, urmează Turneele cu numărul 3 la nivelul Juniorilor U15, băieţii pregătiţi de Adrian Moroianu urmând să fie gazde în Seria B, iar fetele antrenate de Robert Tvardochlib să se deplaseze la Slatina, pentru meciurile Seriei T.