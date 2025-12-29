Convingerea că societățile bogate și individualiste sunt mai singuratice este greșită, sugerează un studiu citat de revista The Economist, potrivt Hotnews. Studiul interpretat de revista britanică arată că „cei mai singuri” oameni trăiesc în Madagascar, insula africană unde lumea se confruntă cu sărăcia.

Mulți oameni consideră că singurătatea este o problemă a lumii dezvoltate, că societățile bogate se atomizează pe măsură ce oamenii caută mai degrabă bogăția în detrimentul relațiilor sociale.

Însă sondajele sugerează că acest lucru este greșit, scrie The Economist.

Societățile occidentale, individualiste, în care mai mulți oameni trăiesc singuri și religia este marginală, tind de fapt să fie mai puțin singuratice. Iar oamenii din țările sărace sunt mult mai predispuși la singurătate.

Surprinzător, cea mai singuratică regiune este Africa. În 2024, peste un sfert dintre africanii chestionați au declarat că s-au simțit singuri în ziua precedentă. Cele mai riguroase studii privind singurătatea au fost realizate în mare parte în Europa și America. Cu toate acestea, aceste regiuni găzduiesc doar o mică parte din persoanele singure din lume.

În iunie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat o analiză a 23 de seturi de date, inclusiv sondajul Gallup World Poll, care acoperă 150.000 de persoane din aproximativ 150 de țări.

S-a constatat că, cu cât o țară este mai săracă, cu atât oamenii tind să spună că sunt mai singuri.

Analiza proprie a revistei The Economist, bazată pe datele brute ale Gallup, constată că această relație se menține și în interiorul țărilor: cei mai bogați oameni din cele mai bogate locuri sunt cei mai puțin singuri, iar cei mai săraci din cele mai sărace sunt cei mai singuri.

Iar cel mai singuratic loc dintre toate, scrie The Economist, este Madagascar. Singurătatea este rezultatul unei neconcordanțe dintre așteptările legate de relațiile sociale și ceea ce se întâmplă în realitate. Relațiile satisfăcătoare includ, în general, mai multe ingrediente, spune Samia Akhter-Khan de la Facultatea de Medicină din Brandenburg. Acestea includ apropierea, sprijinul, intimitatea, distracția, respectul și sentimentul de a contribui sau de a fi necesar.

Singurătatea este periculoasă. Cercetătorii au asociat-o cu atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale.

Un studiu din 2010 a estimat că izolarea socială scurtează viața la fel de mult ca fumatul a 15 țigări pe zi.

Meta-analize mai recente, care examinează datele a milioane de oameni, constată că singurătatea crește riscul de deces al unei persoane la un moment dat cu aproximativ 14%.

Singurătatea crește riscul de anxietate și depresie și creează un cerc vicios. „Singurătatea provoacă tulburări mentale, iar tulburările mentale agravează sau provoacă izolare”, spune pentru The Economist Palmira Fortunato dos Santos, psiholog clinician la Ministerul Sănătății din Mozambic.

Majoritatea străinilor știu foarte puține lucruri despre Madagascar, această insulă gigantică din Oceanul Indian. Și nu știu aproape nimic despre oamenii care trăiesc acolo.

Sunt doar 33 de milioane. Cel mai mare grup etnic, malgașii, descinde din coloniști din Africa de Est, Asia de Sud-Est și Oceania. Cei mai mulți oameni trăiesc în zone rurale și sunt foarte săraci.

Aproximativ 70% trăiesc cu mai puțin de 3 dolari pe zi.