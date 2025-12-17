V. S.

Lucrările de punere în siguranță continuă la Comarnic, în zona versantului care s-a surpat sub DN1. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a revenit la fața locului pentru a verifica modul în care se desfășoară intervenția începută după apariția alunecării de teren.

„Drumul nu este afectat, traficul se desfășoară normal, iar alunecarea s-a produs în afara carosabilului”, a transmis Virgiliu Nanu, subliniind că situația este monitorizată permanent.

Potrivit acestuia, specialiștii au analizat zona încă din primele zile și au stabilit măsuri concrete pentru stabilizarea versantului. Intervenția se desfășoară etapizat și controlat, iar lucrările sunt deja în curs.

Președintele CJ Prahova a precizat că a dorit să se asigure personal că soluțiile stabilite sunt aplicate corect și că ritmul lucrărilor este unul adecvat. „Siguranța oamenilor și a infrastructurii rămâne prioritatea zero. Nu minimalizăm problema, dar nici nu dramatizăm inutil”, a mai spus acesta.

Șeful administrației județene dă asigurări că situația este sub control și că populația va fi informată constant, pe măsură ce lucrările avansează.