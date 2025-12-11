În cadrul unui proiect de regionalizare inițiat de Școala Federală de Antrenori (SFA), în luna septembrie au debutat cursurile Licenței UEFA B în 5 orașe din țară (București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța și Timișoara).

Modulele introductive s-au desfășurat în perioada septembrie – noiembrie, marcând startul unui nou ciclu de formare dedicat dezvoltării continue a antrenorilor români. Printre lectori se numără și Marius Vișan, antrenorul echipei Tricolorul Breaza.

În primul modul, temele principale au vizat metodele de învățare prin activități de lucru în micro-grupuri, în care cursanții au fost încurajați să aplice conceptele teoretice asimilate. Subiectele abordate au inclus, printre altele, sesiunea de antrenament, tipurile de antrenament, metodele de învăţare, caracteristicile de creștere, dezvoltare și instruire pe diferite categorii de vârstă.

Partea practică a pus accent pe organizarea și dozarea efortului, dar și pe rolul antrenorului în procesul de coaching, prin exerciții aplicate și situații de joc specific vârstelor.

Cel de-al doilea modul a continuat procesul formativ, concentrându-se pe importanța tehnicii în joc și pe dezvoltarea unei filozofii clare a fotbalului, având la bază ideea centrală că strategia trebuie să-l pună pe jucător în prim-plan.

Prin acest format regional de licențiere a antrenorilor, Școala Federală de Antrenori urmărește să faciliteze accesul la programele de pregătire UEFA pentru un număr cât mai mare de antrenori din toate regiunile țării. Totodată, se dorește consolidarea unei comunități profesionale moderne, bazată pe colaborare, inovație și învățare continuă.

Cinci echipe de Coach Educators din cadrul SFA au coordonat activitățile teoretice și practice în fiecare regiune:

• București: Andrade Bichescu, Gabriel Simion, Adrian Fușle, Daniel Gheorghe, Marius Vișan, Constantin Giurescu, Cristian Gălan;

• Cluj-Napoca: Gabriel Simion, Raul Nemeș, Sorin Buhaș, Alin Hancăș;

• Craiova: Andrade Bichescu, Marius Codescu, Constantin Giurescu, Paul Vișan;

• Constanța: Daniel Gheorghe, Marius Vișan, Cătălin Savu, Eddy Năstase;

• Timișoara: Adrian Fușle, Cristian Gălan, Călin Cheregi.