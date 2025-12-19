Încă un club din Liga 3 își schimbă antrenorul în această pauză de iarnă. CSO Băicoi a anunțat despărțirea de Valentin Lazăr (36 de ani), cel sub conducerea căruia a reușit promovarea în acest eșalon fotbalistic, în vara anului 2024, și un sezon spectaculos la prima participare în Liga 3.

„Clubul nostru se desparte de antrenorul Valentin Lazăr, un om care a pus suflet, muncă și pasiune în fiecare zi petrecută alături de această echipă. Pe parcursul mandatului său, a contribuit decisiv la dezvoltarea jucătorilor, la formarea unui grup unit și la construirea unei identități de joc bazate pe disciplină, determinare și respect față de culorile clubului. Dincolo de rezultate, a lăsat în urmă o echipă mai matură și mai puternică.

Îi mulțumim pentru profesionalism, seriozitate și implicare, pentru momentele trăite împreună, pentru victoriile care ne-au bucurat și pentru lecțiile oferite în momentele mai dificile. Îi urăm mult succes în continuare în cariera de antrenor și suntem convinși că munca și valoarea sa vor fi apreciate oriunde va merge.

Mulțumim pentru tot, Mister!”, sună anunțul clubului din ­Băicoi.

Pompiliu Stoica, în pole-position

Angrenată în lupta pentru play-off, CSO Băicoi trebuie să se reorienteze rapid, lista posibililor înlocuitori fiind scurtă. În pole-position, Pompiliu Stoica, acesta având șanse mari să ocupe locul lăsat liber de «Lăzărică»!