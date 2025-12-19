Achiziția cu bani europeni a aparaturii de înaltă performanță pentru dotarea Ambulatoriului – finalizată!

Nicoleta Dumitrescu

Vești mai mult decât îmbucurătoare și importante pentru ploieșteni, care pot fi siguri că, atunci când este nevoie de stabilirea unui diagnostic de către un medic specialist în baza rezultatelor analizelor, cele realizate la Laboratorul Spitalului Municipal Ploiești respectă cele mai înalte standarde de calitate, dovadă fiind recertificarea RENAR, obținută recent. Recertificarea acordată de RENAR – Organismul Național de Acreditare din România, document de referință în domeniul medical, care stabilește cerințele pentru calitatea și competența laboratoarelor de analize medicale, a fost confirmată chiar de către managerul instituției medicale, Maria Mihaela Iordănescu. ”Săptămâna aceasta, am primit vizita echipei de evaluare în vederea recertificării RENAR pentru analizele efectuate în cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal Ploiești. Am trecut cu brio și de această evaluare, iar la sfârșit am primit chiar și felicitări. Felicitări pentru aparatura de înaltă performanță achiziționată, pentru acuratețea analizelor efectuate, pentru profesionalismul echipei medicale. Acreditarea RENAR pe care Laboratorul de analize al spitalului o deține pentru o paletă largă de analize reprezintă pentru laboratorul nostru o confirmare importantă a profesionalismului, competenței și responsabilității cu care ne desfășuram activitatea de zi cu zi. Reevaluarea din zilele de 15 și 16.12.2025 ce ne-a certificat încrederea acordată înseamnă încă o treaptă urcată spre desăvârșirea întregului proces medical. Suntem datori pacienților și tuturor celor care ne aleg ca parteneri în sănătate cu prezentarea unui act medical ce reprezintă rezultatul muncii susținute, respectarea standardelor de calitate și angajamentul constant pentru excelență. Rezultatul este meritul unei echipe unite și dedicate, bine pregătite și susținută prin toate resursele de conducerea spitalului, prin achiziționarea de aparatură medicală de înaltă clasă, consumabile și materiale ce acoperă cerințele laboratorului”, a precizat managerul unității medicale, de la care am aflat, joi, că reacreditarea menționată, în urma reevalurii, se face și este obținută o dată la patru ani.

De adăugat faptul că reacreditarea menționată pentru Laboratul de analize al Spitalului Schuller, așa cum este cunoscut de către ploieșteni, vine la pachet cu finalizarea proiectului ”VITA – Vitalitate, Inovare, Tehnologii noi”, ce a vizat dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație pentru Ambulatoriul acestei unități medicale, din bani europeni, al cărui contract de finanțare a fost semnat în luna mai a.c. Conform managerului Maria Mihaela Iordănescu, Spitalul Municipal Ploiești a primit toată aparatura medicală prevăzută în proiect: ”Aparatura de înaltă performanță primită în cadrul proiectului este funcțională deja, doar în cazul celei pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală așteptăm autorizația de la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Săptămâna trecută, reprezentații acesteia au fost prezenți în spitalul nostru, au evaluat aparatura, iar acum așteptăm emiterea autorizației de funcționare pentru folosirea tomografului, a aparatului de radiologie mobilă și a osteodensitometrului. Pentru spitalul nostru, dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație înseamnă posibilitatea stabilirii unui dignostic cât mai precis, viteză mai mare de lucru pe partea de laborator, investigarea unui număr mai mare de pacienți. Ca urmare, ploieștenii pot veni cu bilet de trimitere de la medicul de familie pentru investigații paraclinice”. Reamintim faptul că proiectul ”VITA – Vitalitate, Inovare, Tehnologii noi” pentru Ambulatoriul Spitalului Municipal Ploiești a avut drept scop îmbunătățirea capacității de diagnosticare precoce și tratament, reducerea timpilor de așteptare și creșterea accesibilității la servicii medicale de calitate, contribuind astfel la o îngrijire mai bună a sănătății populației din Ploiești și zonele învecinate, fiind pentru prima dată în istoria acestei instituții sanitare când se fac dotări de amploare la Ambulatoriu, echipamentele medicale de ultimă generație fiind achiziționate cu bani europeni. În Ambulatoriul Spitalului Municipal Ploiești se acordă consultații în baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie sau medicul specialist, în următoarele specializări: medicină internă, cardiologie, ORL, hematologie, reumatologie, psihiatrie, oftalmologie, neurologie, boli de nutriție și diabet, dermatologie, pediatrie, oncologie, radioterapie, obstetrică ginecologie, chirurgie, recuperare fizică și balenologie.