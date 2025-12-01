N.Dumitrescu

Amânată cu o zi, din cauza ploii, aprinderea iluminatului festiv de Sărbători a avut loc la Ploiești în seara de Sf. Andrei, pe butonul roșu, în fața Palatului Administrativ, apăsând patru copii, selectați dintre cei aproape 2000 de voluntari înscriși special pentru acest privilegiu. Evenimentul a avut loc la ora 18.00, pe o ploaie măruntă, dar vremea nu i-a împiedicat pe ploieșteni, de toate vârstele, să se adune în centrul orașului, atât de mulți încât circulația auto a fost oprită, preț de o oră, din fața sediului primăriei și până la intersecția din zona Hotelului Central. Înainte de aprinderea luminițelor a fost organizat un moment muzical aparte, de către filarmonica ploieșteană, prin corul instituției și Trupa ZooM, una dintre melodiile specifice Sărbătorilor de Iarnă -„Carol of the Bells” – fiind gândită ca o surpriză dăruită comunității, special pentru deschiderea Târgului de Crăciun. Din peisajul târgului deschis în centrul orașului nu lipsesc căsuțele din lemn, unde sunt comercializate produse specifice Sărbătorilor de Iarnă, inclusiv culinare, roata panoramică, dar nici Căsuța lui Moș Crăciun.