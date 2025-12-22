F.T.

În ciuda vremii nefavorabile – în mod deosebit a temperaturilor scăzute – la sfârşitul săptămânii trecute, la Ocolul Silvic Sinaia, s-a reuşit finalizarea lucrărilor de semănare a peste 40 de de ari din speciile fag și paltin de munte. “În maximum doi ani, semințele vor deveni puieţi, cu care se vor acoperi mai bine de 40 de hectare de pădure”, precizează reprezentanţii Ocolului Silvic Sinaia. Procesul de semănare a presupus pregătirea terenului și a solului prin arat și frezare, tratarea semințelor cu substanțe de protecție pentru prevenirea degradării acestora, precum și delimitarea straturilor. Operaţiunea de semănare a fost realizată uniform, rândurile fiind tăvălugite, pentru asigurarea unor condiții optime de germinare.