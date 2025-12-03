Victoria cu Metaloglobus- prima după o serie de patru remize consecutive – a adus un prim progres vizibil în clasament, după multe etape în care „lupii” s-au văzut nevoiți să alerge pentru recuperarea terenului pierdut. „Dubla” lui Gicu Grozav, reușita lui Vali Gheorghe și primul gol în tricoul „galben-albastru” marcat de către Marco Dulca au conturat succesul Petrolului, 4-1 la capătul unui joc în care echilibrul s-a rupt în ultima jumătate de oră.

Vreme de o repriză întreagă, elevii lui Eugen Neagoe au părut apăsați de statutul de favoriți cerți ai duelului de pe „Ilie Oană”. Ușor temători și fără „zvâcul” necesar pe faza de atac, petroliștii au întârziat deschiderea scorului până aproape de intrarea la cabine, atunci când, după un corner de pe dreapta, GROZAV (44) a câștigat un duel aerian cu Gavrilaș și a trimis, cu capul, în plasă, ofsaidul semnalizat inițial de către asistentul George Duță fiind corectat din cabina VAR, după ce s-a demonstrat că Sabater îl ținea în joc pe „căpitanul” formației noastre!

Tabela s-a „dezmorțit”, astfel, înainte de pauză, dar bucuria s-a întins doar pe durata întreruperii jocului și încă 48 de secunde după reluare, pentru că Ely Fernandes (46) a profitat de un moment de visare al defensivei petroliste și a restabilt egalitatea, cu o lovitură de cap plasată din marginea careului mic.

Reacția a venit, din fericire, repede, cât să nu fie timp pentru instalarea precipitării. Vali GHEORGHE (53) și-a marcat revenirea printre titulari cu un gol esențial, învingându-l pe Gavrilaș cu un șut de la 12-13 metri, lateral dreapta, trimis la colțul lung, și cu o pasă de gol, centrarea din care GROZAV (63) a înscris, din nou cu capul, și a asigurat, astfel, desprinderea. Moment în care soarta celor trei puncte era, practic, decisă, iar finalul s-a transformat într-o sărbătoare și pentru Marco DULCA (90), autorul primului său gol în Superliga după aproape trei ani și jumătate!

Astfel s-a scris istoria celei de-a patra victorii stagionale a Petrolului, echipa noastră acumulând, acum, 19 puncte, bilanț cu care părăsește zona „roșie” a ierarhiei, urcând până pe poziția a 11-a. Urmează joi, de la ora 21.00, tot pe „Ilie Oană”, confruntarea din Cupa României cu Universitatea Craiova, pentru ca în ultima zi a săptămânii „lupii” să facă deplasarea la Arad, pentru confruntarea cu UTA, ce se va disputa luni, 8 decembrie, de la ora 17.30.

Foto: Răzvan Păsărică

FC Petrolul Ploiești – Metaloglobus București 4-1 (1-0)

Marcatori: Grozav (45, 63), V. Gheorghe (54), Dulca (90)/Ely Fernandes (46).

FC Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry (83 Doukansy), Mateiu (68 Dulca), Dongmo – V. Gheorghe (76 Boțogan), Chică-Roșă (83 Doumtsios), Grozav (cpt) (68 Hanca). Antrenor: Eugen Neagoe.

Metaloglobus: Gavrilaș (cpt) – Lis, Camara, Caramalâu, Sava (68 Tache) – Abbey (83 Hadzic), Sabater (68 Al. Gheorghe), Aggoun, Ubbink (68 Zakir) – Sîrbu (75 Huiban), Ely Fernandes. Antrenor: Mihai Teja.

Cartonașe galbene: Dogmo (65)/Caramalău (34), Abbey (65), Aggoun (78).

Au arbitrat: Vlad Băban – Romică Bîrdeș și George Bogdan Duță. Rezervă: Lucian Rusandu.

Arbitru VAR: Iulian Dima. Arbitru AVAR: Ionuț Coza.

Observatori: Marian Salomir și Constantin Stătescu.

Jucătorul meciului: Vali Gheorghe