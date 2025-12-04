Duminică, 7 decembrie, ora 10:00 ultimul spectacol hipic al sezonului vă așteaptă la Hipodromul Ploiești!

PREMIUL „MIRCEA ȘTEFĂNESCU”, un eveniment dedicat celui mai titrat driver român, o adevărată legendă a acestui sport , va fi cea mai importantă cursă a zilei.

În total, vor fi patru curse pline de adrenalină, iar Moș Crăciun va fi prezent pentru a-i întâmpina pe cei mici cu bucurie și surprize.

Intrarea în lumea spectacolului hipic începe la ora 10:00.