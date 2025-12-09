Sala sporturilor din Ciorani a vibrat la propriu, iar CUPA MOȘULUI – EDIȚIA a IV-a s-a transformat într-un spectacol total! Energie, emoție, tensiune, aplauze, strigăte, lacrimi de bucurie. La finalul turneului, echipa gazdă- Șoimii Ciorani – a reușit să-și adjudece trofeul pus în joc.

Iată rezultatele:

ACS Șoimii Ciorani – Dinamo București 2 – 0

Școala de Fotbal AC Toader Ploiești – Școala de Fotbal Marian Tătaru 0 – 1

Dinamo București – Școala de Fotbal AC Toader ­Ploiești 2 – 2

Școala de Fotbal Marian Tătaru – Dinamo București 1 – 1

Școala de Fotbal AC Toader Ploiești – ACS Șoimii Ciorani 0 – 2

ACS Șoimii Ciorani – Școala Marian Tătaru 5 – 0

Tribunele au fost pline de energie!

Părinți, bunici, frați, suporteri au strigat, au tremurat la fiecare atac!

Au fost un murmur continuu și o vibrație pe care o simțeai în podea, în aer, în piept! Prezenți în sală, edilul Voicu Marin și viceprimar Ionut Ene au oferit premii echipelor, turneul beneficiind de sprijinul oferit de alte persoane implicate în buna desfășurare, precum Matei Sebastian, arbitrul Adrian Calestru și Marin Marcel.

Antrenorul echipei gazdă, Toader Cristian, a declarat:

„Nu pot să descriu în cuvinte ce simt în acest moment… Copiii ăștia m-au făcut să trăiesc una dintre cele mai puternice zile din viața mea. Astăzi, pe teren, nu am văzut doar jucători… am văzut suflete, am văzut curaj, am văzut copii care și-au depășit limitele !

Când i-am văzut cum luptă, cum se strâng unul lângă altul, cum cad și se ridică, cum plâng și zâmbesc, am știut că nu mai este doar despre fotbal… este despre caracter, despre educație, despre omenie ! Știu cât muncesc !Știu cât își doresc. Știu cât sacrifică și ei, și părinții lor! Iar astăzi au demonstrat că atunci când îți pui inima pe teren, Dumnezeu te răsplătește!

Locul 1 nu este doar un trofeu. Este dovada că într-un sat ca al nostru, într-o comunitate ca a noastră, pot crește campioni adevărați. Nu doar la fotbal… ci în viață !

Sunt mândru de ei. Sunt recunoscător părinților care au încredere în mine. Și sunt recunoscător comunității care m-a sprijinit!»