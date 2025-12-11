Echipele de volei juniori „U15” ale CSM Ploieşti au participat la Turneele cu numărul 3 ale sezonului, băieţi fiind chiar gazde, în Sala „Leonard Doroftei”, iar fetele deplasându-se la Slatina, unde organizator a fost CSŞ.

Elevii lui Adrian Moroianu au jucat în Sala „Leonard Doroftei” şi au repetat rezultatele din primele două turnee ale Seriei B: au câştigat partida cu CSM Corona Braşov şi au pierdut în faţa celor de la Rapid Bucureşti şi CSM Constanţa:

CSM Ploieşti – Rapid Bucureşti 0-3

CSM Ploieşti – CSM Corona Braşov 3-1

CSM Ploieşti – CSM Constanţa 0-3

Lotul de jucători al echipei noastre a fost următorul: Cătălin Beciu, Horia Ionescu, Filip Andronescu, Yannis Sadicovici, Ioan Vrasti, Liviu Mihalcea, Daniel Teohar, Tudor Popescu, Luca Georgescu, Ionuţ Bălu şi David Roşca.

Ultimul turneu al acestei faze, al 4-lea stagional, se va desfăşura în intervalul 30 ianuarie – 1 februarie, în organizarea Coronei Braşov. În faza semifinală 1 (20-22 martie) se califică primele două clasate, plus cele mai bune două ocupante ale locurilor 3 din cele 5 serii existente.

După ce au stat în turneul 2 al sezonului, fetele pregătite de Robert Tvardochlib s-au deplasat la Slatina, pentru turneul 3 al Seriei T, organizat de Clubul Sportiv Şcolar din localitate. Pentru junioarele noastre, aflate la primul sezon competiţional oficial, a fost un nou prilej de a plusa la capitolul experienţă, noutatea fiind că au reuşit, astăzi, să câştige un prim set:

CSŞ Slatina – CSM Ploieşti 3-0

CSM Ploieşti – ACS Galaxia Volei Bucureşti 0-3

ACS Super Sport Slatina – CSM Ploieşti 3-1

Lotul echipei noastre a fost următorul: Klara Cioc, Ariana Eliad, Damaris Ene, Bianca Nicolae, Adriana Vasilescu, Maria Coman, Daria Ilie, Alexandra Dogaru, Iris Honciuc, Erica Lazăr, Adela Pandele, Antonia Petcu, Irene Popa şi Sophia Popescu.

La fel ca în cazul băieţilor, turneele următoare sunt programate în 2026: Turneul 4 (gazdă ACS Super Sport Slatina) – în perioada 30 ianuarie – 1 februarie şi Turneul 5 (gazdă ACS Galaxia Volei Bucureşti) – în perioada 27 februarie – 1 Martie. În faza semifinală 1 (20-22 martie 2026) se califică primele două clasate din fiecare dintre cele 20 de serii.