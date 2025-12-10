Sportivii secţei de patinaj viteză a CSM Ploieşti, Eduard Niţu şi Alexandru Mereuţă, şi-au continuat, în weekend, participările la etapele de Cupa Mondială de Seniori, respectiv Juniori, reuşind clasări similare celor din etapele anterioare.

Prezent la Heerenveen (Olanda), la Etapa a 3-a a Cupei Mondiale de Seniori – Divizia B, Eduard Niţu a ocupat poziţia a 35-a la 1000 metri, cu timpul 1.11,76 minute şi poziţia a 26-a la 500 metri, cu timpul 36.10 secunde. Pentru sportivul pregătit de Marius Băcilă urmează, la finalul acestei săptămâni, participarea la Etapa a 4-a a Cupei Mondiale de Seniori, ce se va desfăşura la Lillehammer (Norvegia).

Alexandru Mereuţă a „fugit” în Italia, la Collalbo, în Etapa a 2-a a Cupei Mondiale de Juniori şi a reuşit să stabilească două noi recorduri persoane: 1.18,71 minute, sâmbătă, la 1000 metri (locul 39) şi 2.01,61 minute, duminică, la 1500 metri (locul 41). Tot ieri, în proba de 500 metri, Alex a ocupat locul al 45-lea, cu timpul 39.55 secunde. Pentru el, următoarea competiţie este Cupa României, programată în perioada 19-20 decembrie la Inzell (Germania).