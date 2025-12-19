Faza finală a celei mai vechi competiții juvenile din Prahova se va desfășura, la Sala Sporturilor „Olimpia” – Ploiești, pe 20 decembrie 2025 – optimi și sferturi de finală și pe 21 decembrie 2025 – semifinale și finale.

În urma meciurilor disputate, s-au calificat în faza optimilor de finală echipele aflate pe primele două locuri în grupă.

Vă așteptăm în număr cât mai mare să susțineți micii fotbaliști într-un adevărat spectacol sportiv!