Utilizarea excesivă a platformelor TikTok și Instagram poate duce la degradarea creierului, potrivit unui studiu recent, citat de TVRInfo. Concret, cu cât o persoană vizionează mai mult conținut de scurtă durată, cu atât performanțele sale cognitive sunt mai slabe în ceea ce privește atenția, ceea ce înseamnă că îi este mai greu să se concentreze.

Altfel spus, contribuie la degradarea creierului. Fenomenul este cunoscut sub numele de „brain rot”.

Conceptul este definit de Dicționarul Oxford ca „presupusă deteriorare a stării mentale sau intelectuale a unei persoane, ca urmare a consumului excesiv de materiale online banale sau lipsite de provocare”.

Studiul subliniază impactul negativ asupra sănătății mintale, inclusiv creșterea stresului și anxietății, în contextul consumului unui astfel de conținut video. Conținutul de scurtă durată se întâlnește cel mai des pe TikTok și Instagram.

Un alt studiu, care a analizat impactul inteligenței artificiale asupra funcției cognitive, a constatat că studenții care utilizau ChatGPT pentru a scrie un eseu prezentau o activitate cerebrală mult mai redusă și erau incapabili să își amintească o singură propoziție scrisă.