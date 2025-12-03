Infecţiile cu HIV sunt adesea depistate şi tratate prea târziu în Europa, relevă un studiu publicat recent, 54% dintre diagnosticele puse în 2024 fiind stabilite prea târziu pentru un tratament optim, informează dpa, citată de TVRInfo.

Raportul comun al Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) şi al biroului pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a fost publicat înaintea Zilei Mondiale de Combatere a SIDA luni.

Creşterea numărului de cazuri nediagnosticate pune în pericol obiectivul de eliminare a SIDA ca ameninţare la adresa sănătăţii publice până în 2030, au avertizat ECDC, cu sediul la Stockholm, şi OMS Europa, cu sediul la Copenhaga.

Potrivit raportului, în regiunea europeană a OMS au fost puse aproape 106.000 de diagnostice de infecţie cu HIV în 2024. Aceasta cuprinde în total 53 de ţări, întinzându-se dincolo de UE până în Asia Centrală.

Dacă ne uităm doar la Spaţiul Economic European (SEE), care cuprinde UE, precum şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, au fost raportate puţin peste 24.000 de diagnostice, dintre care 48% au fost stabilite tardiv.

Cele două organisme au făcut apel la testări HIV mai extinse şi la un acces mai bun la autotestare, argumentând că obiectivul pentru 2030 este realizabil, însă doar dacă regiunea europeană începe acum să reducă decalajul în materie de testare.

Potrivit datelor ONU, circa 1,3 milioane de persoane din întreaga lume au fost infectate cu virusul imunodeficienţei umane în 2024, care netratat poate provoca SIDA.

La sfârşitul anului 2024, 40,8 milioane de persoane din întreaga lume trăiau cu HIV, iar peste trei sferturi dintre acestea aveau acces la medicamente pentru combaterea virusului. Circa 630.000 de persoane au murit din cauza SIDA.