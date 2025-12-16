Grijile se strâng, din nou, după cea de-a doua înfrângere consecutivă suferită de către echipa noastră în campionat și a treia la rând, socotind si Cupa României. A fost, de data aceasta, 0-1, pe „Ilie Oană”, în confruntarea cu Universitatea Cluj, la capătul unui meci fără mari ocazii, dar cu o formație oaspete nu neapărat superioară, cât, în mod cert, mult mai pragmatică.

A fost și cel de-al treilea joc consecutiv, dacă ar fi să punem la socoteală și partida din „Cupă” cu Universitatea Craiova, în care „lupii” nu reușesc să găsească drumul spre plasa porților adverse, iar asta nu doar că se vede pe tabelă, dar se și transmite, periculos, în clasament.

În duelul cu „șepcile roșii”, Petrolul n-a fost echipa mai slabă, dar, în lipsa realizărilor concrete, dorința și atitudinea nu au mai putut salva rezultatul final. Practic, exceptând situația din minutul 2, atunci când Chică-Roșă, aflat într-o poziție bună, a ratat execuția decisivă, petroliștii au ajuns greu în poziție de finalizare, dându-i prea puține emoții lui Gertmonas. E drept că nici trupa lui Bergodi nu a excelat în ofensivă, dar i-a fost suficientă o jumătate de ocazie pentru a pleca de pe „Ilie Oană” cu toate cele trei puncte, golul lui El Sawy (64) decizând soarta învingătoarei!

Rămânem, momentan, pe poziția a 12-a în ierarhia la zi a Superligii, cu o etapă înainte de intrarea în pauza de iarnă. Duminica viitoare, mergem la Sibiu, pentru un joc cu Hermannstadt ce poate oferi un pic de liniște pe final de an sau, dimpotrivă, să sporească grijile în mini-vacanță. Foto: Răzvan Păsărică.

FC Petrolul – Universitatea Cluj 0-1 (0-0)

Stadion: „Ilie Oană“. Spectatori: 3500. ­Marcator: El Sawy (64).

FC Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Dongmo, Dulca (70 Hanca)– V. Gheorghe, Jyry (60 Mateiu), Grozav (cpt) (80 Doumtsios)– Chică-Roșă. Antrenor: Eugen Neagoe.

Universitatea: Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Capradossi, Chipciu (cpt) – Murgia (90 Cisse), Codrea (46 Simion), Bic (67 Fabry) – Macalou (86 Postolachi), Lukic, El Sawy (86 Chinteș). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Cartonașe galbene: Sălceanu (23)/Chipciu (6), Bic (54), Murgia (74), Gertmonas (84), Simion (88).

Au arbitrat: George Cătălin Găman – Cristian Daniel Ilinca și Ionuț Marius Bobe. Rezervă: Iulian Călin.

Arbitru VAR: Marcel Bîrsan. Arbitru AVAR: Valentin Porumbel.

Observatori: Sorin Boca și Marian Ivan.