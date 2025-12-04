După două săptămâni de pauză, oferite de meciurile echipei naţionale cu Grecia şi Muntenegru, din fereastra de calificare pentru FIBA World Cup 2027, Liga Naţională de Baschet Masculin se reia în weekend. Formația ploieșteană CSM BBA Petrolul urmează să se deplaseze la Piteşti, pentru meciul cu FC Argeş!

Partida este programată sâmbătă, la ora 18:00 şi va putea fi urmărită pe canalul de youtube al Federaţiei Române de Baschet.

În Sala „Olimpia”, următorul eveniment este duminică, 14 decembrie, ora 18:00, când este programat meciul cu CSM Galaţi, contând pentru etapa a 12-a a LNBM.