Vă anunțăm că în data de 3.12.2025, între orele 10:00 și 13:00, din cauza unor lucrări de intervenție în regim de urgență la rețeaua de distribuție gaze a orașului Mizil, alimentarea cu gaze naturale a fost sistată, pe:

*Strada Cuza Vodă;

*Strada Victoriei.

Sunt afectați de această sistare 238 utilizatori.

Vă informăm că punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare se efectuează doar în prezența utilizatorilor și necesită semnătură de confirmare. Dacă nu vă aflați la adresa de consum pentru punerea în funcțiune, vă rugăm să contactați Dispeceratul operatorului sistemului de distribuție Neogas Grid.

Dacă simțiți miros de gaze naturale și/sau sesizați lipsa presiunii de livrare, vă rugăm să apelați numărul de telefon 0800.080.003.

Vă mulțumim pentru înțelegere!