În contextul întreruperii alimentării cu apă în localitățile deservite de Stația de Tratare a Apei Voila (ESZ Prahova), prin intermediul unui comunicat de presă, Hidro Prahova S.A. a prezentat, ieri, în mod cronologic, acțiunile desfășurate de la apariția situației. Așa cum se precizează, în data de 28 noiembrie 2025, la ora 17:00, Hidro Prahova S.A. a primit informarea oficială din partea ESZ Prahova privind întreruperea alimentării cu apă, survenită începând cu ora 15:30, ca urmare a degradării calității apei la nivelul sursei. ”Imediat după primirea notificării, au fost transmise informări către autoritățile locale și instituțiile de suport, iar echipele Hidro Prahova S.A. au intrat în teren pentru monitorizarea nivelului apei din rezervoare și identificarea zonelor unde furnizarea urma să fie afectată. În primele 48 de ore, alimentarea a fost susținută, acolo unde a fost posibil, din rezervele existente în sistem, pentru a menține continuitatea furnizării către populație cât mai mult timp. În paralel, Hidro Prahova S.A. a demarat amplasarea de rezervoare de apă potabilă (IBC-uri) și a introdus în teren autovehicule de transport apă și cisterne (inclusiv cisterne închiriate), toate operate și coordonate de societatea noastră. Procesul de amplasare și suplimentare a punctelor de distribuție este în continuare în desfășurare, acestea fiind extinse de la o oră la alta, în funcție de necesar și de situația din teren (n.n. – Alăturat găsiți centralizatorul transmis ieri).

Menționăm că unele dintre cisterne sunt inscripționate cu titulatura „Pompierii”, însă acestea sunt utilizate și operate de către Hidro Prahova, în baza contractelor de închiriere, pentru asigurarea alimentării populației. Totodată, și pe această cale ne cerem scuze abonaților pentru faptul că prima informare publică a fost transmisă cu întârziere, situație determinată de decalajul dintre momentul opririi alimentării și momentul primirii notificării oficiale de la entitatea care gestionează sursa”, se menționează în comunicatul Hidro Prahova, la care a fost atașată și o listă cu zonele, pe fiecare localitate în parte, unde au fost amplasate rezervoare cu apă potabilă. ”Hidro Prahova va continua acțiunile de distribuire a apei potabile și va actualiza constant lista punctelor active, până la reluarea alimentării în condiții de siguranță”, au mai precizat reprezentanții societății.