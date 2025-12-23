Rezultatele înregistrate de echipele prahovene în partidele disputate în cursul săptămânii trecute:

Divizia A Feminin, seria B, etapa a IX-a:

CSM Făgăraș – CS Județean Prahova Ploiești 29-36 (14-20) – meci disputat miercuri, 18 decembrie. CSJ: B. Voicilă 17 intervenții (40%), M. Rădoiu (0%) – D. Andrița 9 goluri marcate (3 din „7 metri”), R. Geangu 6 (2), B. Pîrvulescu 4, A. Dumitrașcu 3, A. Popescu 3, A. Ciocan 3, M. Zamfirescu 3, E. Dan Zamfir 2, A. Grigore 1, M. Ilie 1, M. Iordache 1, D. Ion, M. Dumitru, A. Grigorescu. Antrenori: Cr. Roșu, A. Panaite.

În urma acestui rezultat, CS Județean Prahova continuă să ocupe locul al patrulea.

Competiția se va relua în data de 18 ianuarie 2026. CS Județean Prahova Ploiești va primi vizita codașei CS Știința Bacău.

Cupa României, Feminin, tur preliminar

CS Județean Prahova Ploiești – CSM Târgu Mureș 27-30 (16-16). CSJ: B. Voicilă 13 (31%), M. Rădoiu 0% – D. Andrița 10 (4), M. Zamfirescu 8, A. Popescu 6, A. Dumitrașcu 1, E. Dan Zamfir 1,R. Geangu 1 (1), A. Grigore, D. Ion, M. Dumitru, M. Ilie, A. Grigorescu, A. Ciocan, B. Pîrvulescu, M. Iordache. Antrenori: Cr. Roșu, A. Panaite, A. Dumitru. CSM: A. Albu 12 (43%), A. Chetraru 2 (15%) – O. Sîrb 6 (4), Cr. Danciu 5, M. Rusneac 5, M. Tarcău 4, M. Barabas 3, A. Tifui 3, S. Burić 2, K. Scutaru 2, I. Bucur, I. Pop, B. Mureșan, O. Makarenko, B. Butomo. Antrenori: L. Pop, A. Gergely.

Cu acest meci, CSJ Prahova Ploiești și-a încheiat participarea în competiția dotată cu Cupa României.

Juniori III Feminin, seria D, etapa a XII-a:

CSȘ Municipiul Ploiești – ACS Academia Junior Ploiești 26-38 (8-19). Principalele marcatoare: N. Marin 9, D. Dobrescu 9 (3), M. Mircea 3 (CSȘ); D. Minea 10 (1), C. Dumitrache 7, D. Constantin 5 (1), C. Nedelcu 5, M. Sora 4 (1), S. Sandu 4 (1) (Academia Junior).

CS Ariceștii Rahtivani – CSM Ploiești 18-30 (8-15). Principalele marcatoare: A. Marin 4, A. Niță 4 (1), I. Ionescu 3 (3) (Ariceștii Rahtivani); D. Constantinescu 10, B. Sora 8 (1), B. Bălășoiu 4 (CSM). Portarii CSM – ului au realizat procentaje însemnate ale aruncărilor apărate: Ioana Dan 52% (14 aruncări apărate / 27 aruncări primite), Ștefania Vișan 58% (7 / 12).

CS Victoria Țăndărei – HC Activ CSO Plopeni 27-24 (16-12). Principalele marcatoare ale echipei din Plopeni: A. Frățilă 8, S. Rîchită 5 (2), Cr. Nicolae 5, S. Băican 4. Activ a fost egalată în ultimul minut prin transformarea unei aruncări de la 7 metri.

SCM Gloria Buzău – CSO Mizil 36-23 (16-11). Principalele marcatoare ale echipei mizilene: N. Marinescu 12 (8), N. Ristoiu 9 (2).

CSM Ploiești conduce autoritar clasamentul, cu 11 victorii din tot atâtea posibile, acumulând 22 de puncte. O urmează CS Ariceștii Rahtivani, cu 18 puncte din 11 jocuri și ACS Academia Junior Ploiești, cu 14 puncte din 10 jocuri. HC Activ CSO Plopeni ocupă locul 6, cu 9 puncte din 11 jocuri, CSO Mizil este următoarea în clasament, cu 4 puncte din 11 jocuri, în timp ce CSȘ Municipiul Ploiești încheie plutonul celor nouă echipe din serie, cu 1 punct acumulat tot în 11 jocuri, ultima suportând o penalizare de 3 puncte.

Competiția se va relua în data de 24 ianuarie 2026, cu partidele: CSO Mizil – LPS Iolanda Balaș-Söter Buzău, HC Activ CSO Plopeni – SCM Gloria Buzău, CSM Ploiești – CS Victoria Țăndărei și ACS Academia Junior Ploiești – CS Ariceștii Rahtivani. CSȘ Municipiul Ploiești va avea tur liber.

Juniori III Feminin, seria F, etapa a IX-a:

CS Câmpina – CSO Tricolorul 2013 Breaza 27-22 (14-11). Principalele marcatoare: I. Mareș 6 (4), A. Toporaș 5 (2), D. Tudorache 4 (1) (Câmpina); D. Bertoux 8 (2), A. Oancea 3 (1), D. Boroș 3, C. David 3 (Breaza).

CSȘ 6 București – CS Brazi 28-19 (14-8). Principalele marcatoare ale echipei din Brazi:

C. Nica 8 (3), Cr. Berinde 4, D. Pârvulescu 3 (3).

CS Dinamo București – ACS Gloria 2024 Băicoi 26-18 (10-7). Principalele marcatoare pentru Gloria: Șt. Săftoiu 7 (1), K. Bîlbîie 3.

CS Câmpina și CS Dinamo București sunt, în continuare, braț la braț pe primele două locuri ale clasamentului, fiecare acumulând câte 17 puncte, echipa prahoveană deținând întâietatea grație unui golaveraj superior (+124 față de +113). Locurile 5, 6 și 7 sunt ocupate, în această ordine, de celelalte echipe prahovene: ACS Gloria 2024 Băicoi, cu 8 puncte, CS Brazi, cu 5 puncte, și CSO Tricolorul 2013 Breaza, cu 2 puncte.

În aceeași dată, de 24 ianuarie 2026, se vor relua partidele și din această grupă. Partidele programate sunt următoarele: CS Brazi – CS Câmpina, ACS Gloria 2024 Băicoi – HC Talentul Este Cheia București și CSO Tricolorul 2013 Breaza – CS Dinamo București.