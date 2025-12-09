Rezultatele înregistrate de echipele prahovene în partidele disputate duminică, 7 decembrie:

Juniori I Masculin, seria F, etapa a șasea:

ACS Academia Junior Ploiești – CSM Ploiești 34-44 (16-24). Academia Junior: E. Stanciu 9 intervenții (27%), Șt. Dumitru 2 (9%) – A. Dan 8 (2 din „7 metri”), B. Buliga 8, Al. Mărunțelu 3, R. Barbu 3 (1), L. Barbu 3 (1), Vl. Chiotoroiu 3, L. Stoica 3, Al. Dinu 2, M. Ionel 1, D. Georgescu, Ed. Silvestru, Al. Folescu, A. Ghiță, Cl. Paraschiv. Antrenori: I. Georgescu, Al. Roibu. CSM: A. Pop 18, 2 de la „7 metri” (38%), R. Dragomir 1, 1 (20%), D. Nițu (0%) – G. Roșu 11 (5), Vl. Murașcu 10, D. Măcelaru 6 (1), N. Milea 5, Șt. Răducanu 5, M. Costache 3, Șt. Marin 3, M. Duță 1, D. Sărbu, R. Bucur, I. Pîrvu, D. Lazăr, Fl. Moise. Antrenor: R. Ștefan.

Cele două echipe prahovene ocupă braț la braț primele două locuri ale clasamentului, fiecare având acumulate câte 10 puncte, dar CSM are un golaveraj cu 12 goluri mai mare, ceea ce o plasează pe primul loc.

În etapa viitoare, ultima din acest an, echipele din Ploiești vor întâlni ultimele două clasate, după următorul program: CSM Ploiești – CSȘ Călărași (joi, 11 decembrie) și CS Axiopolis Cernavodă – ACS Academia Junior Ploiești (duminică, 14 decembrie).

Juniori II Feminin, seria B, etapa a șasea:

SCM Gloria Buzău – CSM Ploiești 29-35 (19-23). CSM: D. Ioanițiu 14 (37%), B. Marin 1 (25%), D. Mihăilă (0%) – A. Smaranda 10, M. Andronache 9 (4), B. Brînzaru 8 (1), Cr. Petcu 4, D. Ionescu 2, Al. Radu 1, Al. Bratu 1, A. Filip, A. Alecu, S. Oprea, A. Constantinescu, A. Șania-Nicolaescu, D. Stănescu. Antrenor: Leonard Cristescu.

CS Județean Prahova Ploiești – CSȘ 6 București 35-36 (17-20). CSM: B. Biota 5, 1 (25%), B. Vesel 2 (22%), R. Chițălan 1 (17%) – P. Sima 13 (5), D. Gheorghe 7, A. Popescu 5, E. Ioniță 4, A. Dorobanț 4, A. Matei 2, D. Brudii, N. Negulescu, A. Dinu, M. Anghelescu, M. Ghiță, R. Chițu. Antrenori: V. Ioan, A. Dumitrașcu, A. Dumitru.

CS Câmpina a avut etapă liberă

Înaintea disputării partidei HC Dunărea Brăila – ALH Dinamic Focșani, care a avut loc după închiderea ediției, CSM Ploiești ocupă primul loc al clasamentului, cu 14 puncte. În cazul unei victorii a brăilenelor, una preconizată, și echipa de pe malul Dunării va acumula tot 14 puncte și va trece pe primul loc datorită golaverajului superior. CS Câmpina ocupă locul 5, cu 8 puncte, iar CS Județean Prahova Ploiești este penultima, a opta, cu cele doar 2 puncte acumulate.

Competiția contând pentru această serie se va relua în februarie viitor.

Juniori III Masculin, seria C, etapa a șasea:

CSM Adjud1946 – ACS Academia Junior A Ploiești 37-28 (17-10). Principalii marcatori pentru Academia Junior A: M. Moncea 9 (1), C. Cazan 7.

CSM Ploiești – ACS Academia Junior B Ploiești 48-13 (24-7). Principalii marcatori din această partidă: R. Gheorghe 7, T. Ivan 7, D. Gheorghe 5 (CSM), Al Ioniță 4 (1), R. Toma 3 (Academia Junior B).

CSȘ Târgoviște – CSO Tricolorul 2013 Breaza 31-43 (14-20), meci disputat joi, 4 decembrie. Cele mai multe goluri pentru Tricolorul au fost marcate de: D. Voila 11, M. Găjgan 8 (1), Gh. Burlacu 6 (1), G. Găjgan 6 (1).

După cinci etape, clasamentul este condus de CSM Adjud 1946, care a acumulat 12 puncte. O urmează ACS Academia Junior A Ploiești- 10 puncte, CSM Ploiești- 8 puncte și CSO Tricolorul 2013 Breaza,-5 puncte, ultima echipă suferind o penalizare de 3 puncte. Echipa B a Academiei Junior încheie plutonul, cu minus 2 puncte (suportă o penalizare de două puncte), dar ­trebuie remarcat că majoritatea componenților acestei echipe încă sunt juniori IV.

Seria de jocuri care implică echipele prahovene în cadrul etapei a șaptea va fi deschisă vineri, 12 decembrie, cu partida CSO Tricolorul 2013 Breaza – CSM Ploiești și va fi urmată de jocurile în care vor fi implicate cele două echipe ale Academiei Junior, duminică, 14 decembrie, ambele fiind gazdă. Echipa A va primi vizita celor de la CSȘ Tecuci, în timp ce echipa B va înfrunta tocmai liderul seriei, CSM Adjud 1946.