Rezultatele înregistrate de echipele prahovene în partidele disputate sâmbăta, 6 decembrie:

Juniori I Feminin, seria C, etapa a șaptea:

CSȘ Ilfov Buftea – CS Județean Prahova Ploiești 21-52 (10-29). CSJ Prahova: K .Gagiu 11 intervenții (65%), R. Chițălan 7 (44%), B. Biota 2 (25%) – A. Popescu 9 goluri marcate (1 din „7 metri”), R. Geangu 7 (2), A. Stoica 7, Al. Ciocan 5 (1), B. Pîrvulescu 5, D. Gheorghe 4, Șt. Grigore 4, I. Radu 4, G. Burtea 3, M. Dumitru 2, Al. Florea 2, P. Sima, M. Ioniță. Antrenori: A. Panaite, A. Dumitru.

CSJ Prahova ocupă locul al treilea, cu 6 puncte, având un golaveraj superior cu doar trei goluri față de CSȘ Caracal, echipă care a acumulat același număr de puncte. Cele două echipe se vor înfrunta la Caracal în etapa viitoare, programată pentru data de 7 februarie 2026. În tur, CSJ s-a impus la Ploiești cu 32-28.

Juniori II Masculin, seria C, etapa a șasea:

CSO Mizil – CSȘ Târgoviște 31-35 (20-17). Mizil: R. Ilie 5 (13%), Al. Stănescu – T. Domnica 8 (5), A. Mihăilă 7, R. Leescu 6, D. Horneț 4, M. Mihăilă 4, L. Cîrjan 1, C. Șinca 1, G. Tudorache, D. Lăzăroiu, E. Minea, A. Micu, D. Nițu, D. Popescu. Antrenor: C. Rușoiu.

CSM Ploiești – ACS Academia Junior Ploiești 40-45 (19-19). CSM: D. Nițu 13, 1 de la „7 metri” (23%), 1 gol marcat, Al. Pop (0%), Ș. Călin – D. Măcelaru 16 (2), Șt. Răducanu 12, M. Păun 7, D. Lazăr 2, Cr. Popa 1, M. Barta 1, I. Danac, D. Gheorghe, M. Pandele, D. Buzea, D. Nedelescu, Al. Stoica, A. Andrei. Antrenori: R. Ștefan, G. Enache. Academia Junior: Cr. Anton 7 (20%), Șt. Dumitru 4 (25%) – L. Barbu 10, L. Stoica 7, Cl. Paraschiv 6 (1), D. Georgescu 5, A. Ghiță 4 (1), C. Zamfir 3 (1), N. Stancu 3, N. Buliga 3, J. Plăcintă 1, T. Luca, M. Gheorghe, M. Ionel, Al. Chiotoroiu-Șerban. Antrenori: Al. Roibu, Șt. Popescu.

Echipele prahovene se află pe locurile 3 (Academia Junior Ploiești), 6 (CSM Ploiești) și 7 (CSO Mizil). În etapa următoare se vor disputa meciurile ACS Academia Junior Ploiești – CSO Mizil (joi, 11 decembrie) și LPS Focșani – CSM Ploiești (sâmbătă, 13 decembrie)

Juniori III Feminin, seria D, etapa a zecea:

ACS Academia Junior Ploiești – CSM Ploiești 19-25 (6-13). Cele mai bune marcatoare: D. Constantin 5 (2), D. Marin 5 (3), C. Dumitrache 3 (Academia Junior), R. Nedelescu 7 (1), D. Constantinescu 7, B. Bălășoiu 5.

CSȘ Municipiul Ploiești – HC Activ CSO Plopeni 29-33 (11-17), meci disputat vineri, 5 decembrie. Principalele marcatoare: D. Dobrescu 10 (2), N. Marin 7, K. Tătăruș 5 (1), M. Mircea 4, S. Ene 2, A. Virghileanu 1, E. Davicenco, A. Cosma, E. Petrescu, S. Alexe, N. Stoica, D. Manolache(CSȘ), A. Frățilă 12, S. Rîchită 7 (1), M. Dumău 5, Cr. Nicolae 4, A. Ojog 3 (Actv).

CS Ariceștii Rahtivani – CSO Mizil 38-23 (21-11). Cele mai bune marcatoare: A. Duță 14 (1), I. Ionescu 6 (4), D. Bădicu 5, E. Rohat 4, A. Precupanu 4 (Ariceștii Rahtivani), M. Căpătoiu 7, N. Marinescu 5 (1), Șt. Coman 3, I. Mamaia 3, N. Ristoiu 3 (Mizil).

După cinci etape, clasamentul este următorul: 1. CSM Ploiești 16 puncte (8 jocuri), 2. CS Ariceștii Rahtivani 14 puncte (8 jocuri), 3. ACS Academia Junior Ploiești 12 puncte (8 jocuri), 6. HC Activ CSO Plopeni 6 puncte (9 jocuri), 7. CSO Mizil 2 puncte (8 jocuri), 8. CSȘ Municipiul Ploiești 1 punct (9 jocuri), echipă penalizată cu 3 puncte.

Seria de jocuri care implică echipele prahovene va continua sâmbătă, 13 decembrie. Programul este următorul: CSO Mizil – CS Victoria Țăndărei, HC Activ CSO Plopeni – CS Ariceștii Rahtivani și CSM Ploiești – CSȘ Municipiul Ploiești. ACS Academia Junior Ploiești va avea tur liber.