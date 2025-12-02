Săptămâna trecută a cuprins în program doar meciuri în competițiile masculine, în timp ce competițiile feminine au avut parte de o pauză generată de acțiuni internaționale. Echipa A feminină participă, în această perioadă, la faza finală a Campionatului Mondial, echipa de tineret, cu Enryka Bodijar, a susținut două meciuri de pregătire în Turcia, iar selecționata de cadete, cu Bianca Brînzaru și Sara Curcan în componență, a participat la un turneu de trei jocuri în Spania.

Rezultatele înregistrate de echipele prahovene în partidele disputate la sfârșitul săptămânii trecute:

Juniori III Masculin, seria C, etapa a cincea:

ACS Academia Junior A Ploiești – CSM Ploiești 36-26 (14-12). Academia Junior A: R. Vasile 6 intervenții (46%), M. Baciu 4 (17%) – Șt. Scarlat 9 goluri, M. Monea 8 (1 din „7 metri”), Șt. Buzoianu 5 (2), A. Ionescu 5, I. Barbu 3 (1), C. Cazan 2, Oct. Buzea 2, I. Luca 1, M. Gheorghe 1, R. Ioniță, A. Ioniță, F. Cazan. Antrenori: Al. Roibu, G. Varsta. CSM: Al. Pop 10, 2 de la „7 metri” (22%), 1 gol marcat – M. Pandele 7, D. Gheorghe 6 (2), T. Ivan 5, I. Danac 4 (1), R. Gheorghe 1, A. Andrei 1, G. Zamfir 1, T. Dumitrescu, D. Buzea, Fl. Șerban, L. Dorobanțu, Fl. Cocione, R. Sârbu. Antrenor: R. Ștefan.

ACS Academia Junior B – CSO Tricolorul 2013 Breaza 26-42 (9-17). Academia Junior B: N. Stoica 3 (17%) – R. Toma 9, A. Ioniță 7 (1), A. Neagu 4, A. Badea 2, D. Toader 1, T. Roșu 1, Vl. Breazu 1, M. Apostol 1, Ed. Popa, Vl. Coltănel, M. Tatu, D. Lupașcu, D. Costache, B. Ionescu. Antrenori: I. Georgescu, S. Neagu. Tricolorul: M. Dedu 7, 1 (37%), I. Barbu 3 (18%) – G. Găjgan 9 (1), Gh. Burlacu 7, D. Popa 5, R. Pintilie 5, D. Voila 5, D. Pulez 4, M. Găjgan 2, P. Pleșa 2, D. Mincu 2, I. Mărgărit 1 (1), D. Peticilă, I. Voicu. Antrenor: Ad. Manea.

După cinci etape, clasamentul este condus de CSM Adjud 1946, care a acumulat 10 puncte, neînvinsă. Tot atâtea puncte a acumulat și ACS Academia Junior A Ploiești, dar ocupă locul secund din cauza golaverajului inferior. CSM Ploiești ocupă locul al treilea, cu 6 puncte, Tricolorul Breaza o urmează, cu trei puncte – a suferit o penalizare de trei puncte – iar echipa B a ACS Academia Junior Ploiești este a opta, ultima, cu minus două puncte, adică exact valoarea penalizării suferite.

Seria de jocuri care implică echipele prahovene debutează joi, 4 decembrie, cu partida CSȘ Târgoviște – CSO Tricolorul 2013 Breaza și va continua duminică, 7 decembrie, cu partidele CSM Ploiești – ACS Academia Junior B Ploiești și CSM Adjud 1946 – ACS Academia Junior B Ploiești.