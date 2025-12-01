Guvernul a aprobat, prin hotărâre, Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești 2025 – 2029, împreună cu Planul de acțiune afferent, potrivit TVRInfo.

Obiectivul general al acestei strategii este valorificarea potențialului agroalimentar al României, prin consolidarea prezenței produselor românești pe piețele interne și internaționale și, implicit, prin sprijinirea dezvoltării comunităților rurale, explică Guvernul într-un comunicat.

Strategia mai urmărește să transforme sectorul agroalimentar într-un pilon puternic al economiei naționale, prin reducerea exporturilor de materii prime și diminuarea importurilor de produse agroalimentare prelucrate.

”Obiectivele specifice sunt stimularea consumului de produse agroalimentare românești, facilitarea promovării produselor agroalimentare autohtone pe piețe externe și îmbunătățirea inter-relaționării între autorități – producători/ procesatori – consumatori, inclusiv prin valorificarea lanțului scurt de aprovizionare. Sunt vizate toate categoriile de produse agroalimentare românești, produsele atestate (produse tradiționale și produse obținute conform unor rețete consacrate), produsele certificate (ecologic) și produsele înregistrate pe sisteme de calitate europene (indicații geografice)”, mai detaliază Executivul.

Strategia de promovare se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar: producătorilor/procesatorilor de produse agroalimentare românești, dar și consumatorilor, având în vedere următoarele direcții de acțiune: creșterea competitivității sectorului agroalimentar; extinderea oportunităților economice pentru producătorii/procesatorii români, precum și dezvoltarea piețelor; protejarea tradițiilor și identității locale; stimularea investițiilor; crearea de locuri de muncă; creșterea valorii adăugate a produselor; promovarea durabilității; dezvoltarea turismului; întărirea colaborării între autorități și mediul privat.

Un element important al Strategiei este înființarea unui Registru de piață, care să cuprindă informații despre operatorii economici și produsele lor :”Acesta va sprijini consumatorii în identificarea și alegerea produselor alimentare românești, prin intermediul căruia toți operatorii care dețin produse atestate (produse tradiționale și produse obținute conform unor rețete consacrate), produse certificate (ecologic) și produse înregistrate pe sisteme de calitate europene (indicații geografice) sau orice altă mențiune de calitate se pot înscrie în vederea promovării produselor pe care le dețin”.

Implementarea Strategiei, mecanismul de monitorizare și evaluarea vor fi realizate prin înființarea Comitetului interinstituțional responsabil cu monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de promovare a produselor agroalimentare românești 2025 – 2029.