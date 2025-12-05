Potrivit unei informări a ISU Prahova, în contextul sistării furnizării apei, la sediul Detașamentului de Pompieri Câmpina, a fost primită o cantitate de 3.450 de litri de apă potabilă, oferită prin donație de către o persoană care a ales să își păstreze identitatea.

Apa este pusă la dispoziția locuitorilor municipiului Câmpina, care se pot prezenta la sediul

Detașamentului de Pompieri Câmpina pentru a intra în posesia acesteia, în limita cantităților disponibile.