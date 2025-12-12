Anul 2025 va rămâne în istoria Jockey Club Român prin reușita unui demers de succes în recunoașterea galopului românesc la nivel internațional. Pe 5 decembrie, EMHF a anunțat oficial că Jockey Club Român a primit statutul de membru cu drepturi depline în cadrul Federației Europene și Mediteraneene de Curse de Cai (EMHF, European and Mediterranean Horseracing Federation).

„Așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm parcursul de integrare în hipismul european. Călătoria noastră în sportul hipic european de abia începe și suntem nerăbdători să fim un membru activ al comunității» – a declarat dl. Tudor Roșca, vicepreședinte Jockey Club Român.

«Felicitări întregii echipe a Clubului, care a făcut posibilă această recunoaștere! Mulțumim Complexului Hipodrom Ploiesti, proprietarilor de cai Pur-Sânge Englez, antrenorilor și jocheilor pentru pasiunea și determinarea cu care sunt parte din această minunată pagină de istorie.» – este mesajul «european» al JCR.

Timbre „cu cai“

Romfilatelia și Poșta Română au introdus în circulație emisiunea filatelică aniversară „Jockey Club Român – 150 de ani”, dedicată uneia dintre cele mai longevive și elegante instituții din domeniul hipismului. Noua emisiune cuprinde: două mărci poștale, o coliță dantelată, plic „prima zi”, două cărți maxime și o mapă filatelică având produs special de colecție, în tiraj limitat.

Fondat la 8 ianuarie 1875, la București, sub denumirea „Societatea de Încurajare pentru Îmbunătățirea Raselor Cailor în România – Jockey Club”, clubul se înscria ca al treilea Jockey Club din lume, după cele din Anglia și Franța. Un reper al eleganței, bunei cuviințe și demnității, Jockey Club Român a susținut constant cursele de galop și caii Pur Sânge Englez, continuând tradiția competițiilor ecvestre de elită. DERBY-ul de galop, competiția supremă a pur-sângilor, s-a desfășurat zeci de ani pe hipodromul de la Băneasa, fiind reluat în 2004 pe Hipodromul din Ploiești.

Mărcile poștale (5,50 lei și 25 lei) surprind eleganța și dinamica întrecerilor hipice, desfășurate acum pe Hipodromul Ploiești.

Colița (30 lei) reproduce o pictură cu Domnitorul Carol I într-o ținută ecvestră, în drumul său către teatrul de operațiuni al Războiului de Independență (1877). Plicul „prima zi” prezintă momentul de premiere al câștigătorului Premiului Jockey Club din 1944, Aristide Cucu, alături de o panoramă a startului unei curse.

Prin această emisiune, se celebrează 150 de ani de tradiție, pasiune și continuitate, într-o instituție care rămâne un simbol al rafinamentului românesc și al apartenenței la marea familie hipică europeană.