Nedrept, nemeritat, dar, din păcate, totuși înfrângere! Petrolul s-a întors fără punct de la Arad, după ce Alin Roman a marcat, în cel de-al cincilea minut al prelungirilor, golul care a făcut diferența în favoarea gazdelor.

„Lupii” au pierdut primul meci în campionat după o serie invincibilă ce se întindea de la finalul lunii septembrie, dar poate acuza, din plin, ghinionul. Un meci echilibrat, disputat, de luptă, în care niciuna dintre cele două combatante nu a reușit să găsească drumul spre plasa porții adverse pe parcursul celor 90 de minute, ba chiar și a celor 4 de prelungiri dictate de către „centralul” Istvan Kovacs.

Ar fi fost, așadar, mai potrivit un 0-0, numai că, la ceea ce urma să fie, foarte probabil, ultima acțiune ofensivă a întâlnirii, la o minge lungă aruncată „la bătaie” spre careul petrolist, duelul aerian dintre Paul Papp și doi adversari a fost transformat de către Kovacs într-o lovitură liberă de la 20 de metri, zonă centrală. Iar Alin Roman a plasat balonul peste zid, nu chiar la „paianjen” dar aproape, oricum suficient cât să-l învingă pe Krell și să-i arunce pe petroliști în brațele deznădejdii! A fost golul care a urcat-o pe UTA pe loc de play-off și a coborât Petrolul o treaptă în ierarhia Superligii, de pe locul 11 pe 12. Urmează ultimul duel al anului pe „Ilie Oană”, meciul de duminică, ora 15.30, cu Universitatea Cluj și, neapărat, trebuie un rezultat bun, care să ne mențină deasupra liniei roșii a clasamentului.

Foto: Seba Tătaru (www.sportpictures.eu).

UTA Arad – FC Petrolul 1-0 (0-0)

Marcator: A. Roman (90+5).

UTA: Gorcea – Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – V. Costache (cpt) (80 Van Durmen), Odada (80 Hrezdac), L. Mihai (62 A. Roman), Taroi (62 Barbu) – Abdallah, Coman (89 Mino Sota). Antrenor: Adrian Mihalcea.

FC Petrolul: Krell – Ricardinho, Papp, Roche (84 Onguene), Sălceanu (24 Boțogan) – Dongmo, Dulca (84 Doumtsios) – V. Gheorghe, Jyry, Grozav (cpt) – Chică-Roșă (71 Hanca). Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonașe galbene: Odada (67), Iacob (73), Alomerovic (88)/Dulca (56), V. Gheorghe (90+1).

Au arbitrat: Istvan Kovacs – Imre Laszlo Bucsi și Ioan Alexandru Corb. Rezervă: Cristian Moldoveanu.

Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru. Arbitru AVAR: Lucian Claudiu Rusandu.

Observatori: Nicolae Grigorescu și Romulus Gabor.