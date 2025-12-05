Peste 362.000 de elevi, reprezentând aproximativ 12% din numărul total al școlarilor din România, sunt înscriși în acest sezon al competițiilor de fotbal de bază pe care

Federația Română de Fotbal le organizează împreună cu Ministerul Educației și alți parteneri.

Federația Română de Fotbal investește anual peste 600.000 de euro în dezvoltarea fotbalului amator (grassroots). Aceste competiții acoperă toate categoriile de vârstă școlară, de la U8, cum e cazul Cupei Tymbark Junior, până la U18 -ONSȘ Cupa ING.

Aceasta din urmă, cea mai nouă, înființată în 2022 în parteneriat cu Ministerul Educației, inițial sub numele ISF (Împreună Suntem Fotbal), se adresează băieților și fetelor la categoriile de vârstă U14, U16 și U18. Dacă la prima ediție au participat 67.000 de elevi, în acest sezon sunt înscriși 160.026.

Iată numărul elevilor înscriși în fiecare competiție Grassroots:

Playmakers (fete 5-8 ani): 1.890 elevi

Cupa Tymbark Junior (U8/U10/U12 băieți și fete): 159.951 elevi

Cupa Satelor Penny (U11/U13 băieți și fete): 40.890 elevi

Cupa ING (U14/U16/U18 băieți și fete): 160.026 elevi

TOTAL: 362.757 elevi.