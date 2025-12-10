LIGA a 5-a, Seria EST
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Viitorul 2018 Ceptura 15 12 2 1 42 13 38p
2 Viitorul Cosminele 15 12 1 2 52 21 37p
3 CS Unirea Urlaţi 14 11 1 2 43 18 34p
4 AS Real Boys Vălenii de Munte 14 8 2 4 33 25 26p
5 AS Brădetul Ștefeşti 1951 15 8 1 6 29 25 25p
6 AS Olimpia Cireșanu 1976 15 8 1 6 33 33 25p
7 AS Starchiojd 15 7 2 6 49 35 23p
8 CS Bucov Pleașa 14 7 2 5 32 23 23p
9 ACS Progresul Aluniş 15 6 3 6 38 34 21p
10 Podgoria Vadu Săpat 15 5 2 8 38 49 17p
11 CS Blejoi 2 14 5 1 8 26 45 16p
12 CS Măneşti 2013 Băltiţa 15 5 0 10 29 52 15p
13 CSO Mizil 15 4 0 11 27 39 12p
14 CSM Ploieşti 13 4 0 9 21 38 12p
15 Avântul Tomşani 14 2 2 10 21 38 8p
16 Vulturul Zănoaga 14 2 0 12 28 53 6p
LIGA a 5-a, Seria VEST
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 15 11 0 4 49 22 33p
2 CS Strejnicu 2021 15 11 0 4 38 22 33p
3 FC Muscelul Câmpina 15 10 2 3 46 20 32p
4 CS Unirea Cocorăştii Colţ 15 10 2 3 41 31 32p
5 CS Caraimanul Bușteni 15 10 1 4 49 17 31p
6 CS Ariceștii Rahtivani 15 10 0 5 62 37 30p
7 Avântul Măgureni 15 8 1 6 38 29 25p
8 AS Genesis Filipeștii de Pădure 15 8 0 7 33 27 24p
9 AS Targşorul Vechi Stăncești 15 6 4 5 26 22 22p
10 ACS Petrolul Ologeni 15 5 4 6 30 29 19p
11 Voința Adunați 15 5 3 7 23 24 18p
12 CS Scorţeni Bordeni 15 5 2 8 26 35 17p
13 ACS Sportul Câmpina 15 4 4 7 25 23 16p
14 CS Șirna Varnița 15 2 0 13 21 73 6p
15 ACS Viitorul Puchenii Mari 15 1 2 12 13 71 5p
16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 15 1 1 13 26 64 4p
LIGA a 6-a, Seria SUD
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Potigrafu 12 7 5 0 43 16 26p
2 Progresul Coslegi 12 7 4 1 53 23 25p
3 AS Juniorul Şirna 12 7 2 3 38 25 23p
4 AS Gorgota 12 6 4 2 32 20 22p
5 CS Valea Călugărească 2 12 7 1 4 35 26 22p
6 Recolta Dumbrava 12 6 2 4 45 28 20p
7 Viitorul Poienarii Burchii 12 5 5 2 32 21 20p
8 Unirea Lacul Turcului 12 4 2 6 41 38 14p
9 Speranţa Olari 12 3 2 7 23 36 11p
10 Viitorul Predeşti 12 2 3 7 26 36 9p
11 CS Şirna II Brăteşti 12 2 2 8 21 46 8p
12 Voinţa Vadu Părului 12 2 2 8 15 48 8p
13 Prahova Tinosu 12 2 2 8 17 58 8p
LIGA a 6-a, Seria VEST
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Unirea Ploiești 2024 13 10 2 1 43 19 32p
2 Steaua Mărgineni 13 10 0 3 52 17 30p
3 CS Şotrile 13 8 2 3 45 19 26p
4 ACS Țipărești 13 8 2 3 40 32 26p
5 CS Cornu 2 13 8 1 4 34 22 25p
6 ACS Progresul Provița de Jos 13 6 4 3 26 14 22p
7 ACS Provița de Sus 13 6 3 4 38 18 21p
8 Carpaţi MEFIN Sinaia 13 6 1 6 34 38 19p
9 CS Scorţeni Mislea 13 5 3 5 35 34 18p
10 CSC Berceni 12 3 1 8 26 46 10p
11 Unirea Bărcănești 13 3 0 10 20 50 9p
12 Gloria Vâlcăneşti 13 2 2 9 21 40 8p
13 CS Brazi Popeşti 12 1 3 8 10 39 6p
14 Viitorul Filipeștii de Pădure 13 1 2 10 12 48 5p
LIGA a 6-a, Seria EST
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 AS Podenii Vechi 15 12 2 1 56 17 38p
2 Progresul Boldeşti Grădiştea 15 11 1 3 41 19 34p
3 AS Ştiinţa Albeşti 15 9 3 3 55 24 30p
4 Rapid Sălciile 15 8 4 3 42 24 28p
5 Victoria Fântânele 15 8 2 5 37 24 26p
6 Viitorul Iordăcheanu 15 8 1 6 38 29 25p
7 AS Mehedinţa 15 7 3 5 43 31 24p
8 Şoimii Apostolache 14 7 1 6 41 28 22p
9 Speranța Chiojdeanca 15 6 2 7 35 34 20p
10 Steaua Sângeru 14 6 0 8 24 42 18p
11 CS Ceptura 15 5 2 8 28 36 17p
12 AS Tineretul Loloiasca 15 5 2 8 27 43 17p
13 Voinţa Călugăreni 15 4 3 8 30 42 15p
14 Viitorul Fulga 15 3 3 9 26 49 12p
15 Viitorul Pantazi 15 1 4 10 26 53 7p
16 Cricovul Cioceni 15 2 1 12 19 73 7p
LIGA a 6-a, Seria NORD
Loc Echipa M V E I GM GP P
1 ACS Gloria Predeal Sărari 15 11 2 2 53 13 35p
2 Flacăra Mălăieşti 15 9 4 2 44 22 31p
3 Voinţa Măgurele 15 10 0 5 38 20 30p
4 Viitorul Cerașu 15 9 1 5 50 30 28p
5 AS Unirea Valea Dulce 15 8 4 3 26 16 28p
6 ACS Avântul Cerașu 15 8 3 4 45 33 27p
7 Voinţa 2009 Gornet 15 8 2 5 39 27 26p
8 Tirana Homorâciu 15 8 0 7 33 27 24p
9 Unirea Tricolor Lipăneşti 15 6 3 6 36 37 21p
10 ACS Avântul Bertea 15 6 2 7 33 36 20p
11 ACS Viitorul Teișani 15 6 1 8 25 32 19p
12 AS Tineretul Poiana Vărbilău 15 5 1 9 27 40 16p
13 Luceafărul Drajna 15 3 5 7 29 40 14p
14 AS Tinereţea Izvoarele 15 3 2 10 22 47 11p
15 ACS Progresul Bughea 15 3 1 11 20 62 10p
16 Tricolor Coţofeneşti 15 1 1 13 21 59 4p