Ultimul weekend a adus finalul meciurilor din 2025, în primul eșalon județean, restanța dintre Petrosport și ACS Gherghița fiind jocul care … a tras cortina. A fost 4-1 pentru gazde, celelalte partide neprogramate din ultima rundă fiind omologate cu 3-0 pentru Drăgănești, respectiv CS Mănești. Iată clasamentul final după prima jumătate a sezonului:

Rezultatele etapei a 15-a

ACS Progresul Drăgăneşti – CSL Vărbilău 3 – 0

ACS DP Cornu – CS Câmpina 2 – 1

CSO Boldești-Scăeni – CS Valea Călugărească 3 – 0

CS Brazi – CS Aricești Nedelea 2 – 1

CS Măneşti 2013 – CS Bucov 3 – 0

*Echipa oaspete a anunțat că nu se prezintă la joc. Meci omologat de către Comisia de Competiții și Disciplină.

CSO Comarnic – CSC Avântul Măneciu 3 – 0

CS Tineretul Gura Vitioarei – AFC Brebu 3 – 0

ACS Petrosport Ploieşti – ACS Gherghiţa 4 – 1