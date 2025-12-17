Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt nivel din ultimii peste 70 de ani, pe fondul pieţei externe în plină expansiune pentru pudra de matcha şi al deprecierii yenului japonez, arată datele guvernamentale şi industriale publicate de Japan Today și preluate de News.ro.

Exporturile de ceai au crescut cu 44%, între ianuarie şi octombrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 10.084 de tone. Statele Unite au fost principala destinaţie, importând 3.497 de tone în cele zece luni, urmate de Taiwan, Thailanda şi Germania.

Exporturile de ceai verde au crescut timp de nouă ani consecutivi, reflectând popularitatea crescândă a alimentelor japoneze în rândul consumatorilor preocupaţi de sănătate. În ciuda creşterii vânzărilor în străinătate, livrările anuale au rămas sub 10.000 de tone, după ce au atins un vârf de 11.553 de tone în 1954, parţial pe măsură ce ceaiul chinezesc a crescut în popularitate.

În ciuda cererii lente de ceai verde în Japonia, preţurile frunzelor de ceai au crescut în ultimii ani, în concordanţă cu scăderea producţiei.

În 2024, Jap onia a produs aproximativ 74.000 de tone de frunze de ceai, cu peste 10% mai puţin decât cu un deceniu în urmă, pe fondul scăderii cererii de sencha utilizată în fabricarea berii şi a unei populaţii agricole îmbătrânite.

Potrivit unei cooperative agricole din prefectura Kagoshima din sud-vest, principalul producător de frunze de ceai al ţării, frunzele produse între octombrie şi noiembrie, utilizate de obicei pentru băuturile cu ceai îmbuteliat, s-au vândut la peste 2.500 de yeni (16 dolari) pe kilogram, crescând de şase ori faţă de anul precedent.