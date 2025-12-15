Campion naţional de juniori al categoriei „80 kg”, titlu obţinut în luna octombrie, la Oradea, boxerul Elvir Augustin Dinu face parte din delegaţia care reprezintă, în această perioadă, România la Campionatul European de Juniori „U17” de la Kienbaum (Germania).

Aflat la prima experienţă internaţională, sportivul pregătit la club de Titi Tudor şi Adrian Pîrlogea a boxat deja în primul tur al categoriei „80 kg”, desfăşurat în gala de joi, şi a pierdut, din păcate, la puncte, 5-0, în faţa azerului Ismayil Valiyev.