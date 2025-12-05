Radiografia formațiilor secunde în prima parte a ediției 2025/2026 din Liga 3, în condițiile în care, în jumătate din seriile acestui sezon, mai exact patru din opt, regăsim echipe secunde ale unor cluburi din primele două eșaloane.

Până în weekendul 28 noiembrie – 1 Decembrie, dedicat etapei 15 din sezonul regular 2024/2025 în Liga 3, am analizat evoluția din această ediție a formațiilor secunde pentru cluburile din eșaloanele unu și doi ale fotbalului românesc, angrenate în Liga 3.

Este vorba de opt formații, activând în jumătate din seriile acestui sezon din L3, practic doar Seriile 4, 6, 7 și 8 din competiție neavând astfel de echipe în configurație.

Trei din cele opt echipe secunde se detașează evident prin parcursu lor. Iar prima dintre ele, Universitatea Craiova 2, domină chiar Seria 5, acolo unde are o singură înfrângere după 13 meciuri jucate!

Sepsi 2 și FCSB 2 sunt angrenate în lupta pentru play-off din Seriile 2, respectiv 3, cu atât mai impresionant palmaresul covăsnenilor cu cât vorbim de a doua formație a unui club care are prima echipă angrenată în Liga 2 Casa Pariurilor și nu la nivel de prim eșalon! Petrolul 2 ocupă o poziție de mijloc în ierarhia din C3 unde, astăzi, avem parte de un duel interesant al „sateliților”, Sepsi 2 – Petrolul 2, de la ora 14.00, la Sf. Gheorghe.

Top puncte acumulate până la început de decembrie de către echipele secunde:

31 puncte – Universitatea Craiova 2 (S5)

26 puncte – FCSB II (S3)

23 puncte – ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2 (S2)

18 puncte – Petrolul Ploiești 2 (S2)

10 puncte – Dinamo 2 (S3)

8 puncte – FC Voluntari 2 (S3)

8 puncte – ACS Oțelul Galați 2 (S2)

6 puncte – ACS FC Bacău 2 (S1)