Pentru Petrolul urmează ultimul meci disputat acasă în acest an, pe “Ilie Oană”!
Petrolul Ploiești primește vizita Universității Cluj, iar partida este programată duminică, 14 decembrie, de la ora 15:30, în etapa cu numărul 20 din Superliga României! Biletele sunt disponibile online și la casa de bilete a stadionului, conform următorului program:
• Vineri, 12 decembrie: 10:00 – 14:00
• Sâmbătă, 13 decembrie: 14:00 – 18:00
• Duminică, 14 decembrie: 09:00 – 16:15
