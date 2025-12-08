Penultima rundă din 2025 în Liga a 3-a a adus victorii doar pentru două dintre echipele prahovene, CSO Teleajenul Vălenii de Munte, în Seria a 4-a, echipa lui Iulius Mărgărit realizând o plăcută surpriză, în acest sezon, după promovarea în Liga 3, respectiv CS Blejoi – în C2, fiind singurele echipe care au adunat câte 3 puncte. În rest, două egalări, în meciuri dificile, pentru CSO Plopeni și CSO Băicoi remiză pe terenul liderului, la Moreni) și trei înfrângeri, cu nu mai puțin de 11 goluri primite, în total, surpriza neplăcută fiind eșecul, cu 4-0, „reușit” de CS Păulești, la Traian!

Liga 3, SERIA 2, etapa 16

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 – Petrolul 2 3-2

Au marcat: Laurențiu Bena (3), Vlad Truță (58, 61) / Andrei Guiu (23), Iustin Răducan (43)

CSM Râmnicu Sărat – Dacia Unirea Brăila 1-4

Socol (90+2) / Dedan Koko (59), Atche Eloh (81, 89), Cristian Budeșteanu (90)

CS Blejoi – SC Oţelul Galaţi 2 8-0

Dragoș Gheorghe (5, 11, 40), Cosmin Lambru (23, 62), Mihai Nițescu (49), Mihai Constantinescu (57), Paul Rotaru (74 – autogol)

CSO Plopeni – Unirea Braniştea 0-0

Victoria Traian – CS Păuleşti 4-0

Robert Băceanu (31), Marian Sanda (52 autogol), Andrei Trandafir (68), Denis Pleșa (78)

Sporting Lieşti – KSE Târgu Secuiesc – disputat după închiderea ediției

SERIA 4, etapa 16

Flacăra Moreni – CSO Băico 1-1

Lucian Acasandrei (3) / Dănuț Iancu (8)

Kids Tâmpa Braşov – CSO Teleajenul Vălenii de Munte 2-3

Andrei Moldovan (55), Vadim Covalciuc (60) / Sorin Popa (15), Andrei Dan Ciobanu (18, 61)

Olimpic Zărneşti – Progresul Mogoşoaia 2-1

FC Pucioasa – Voința Crevedia 2-3

Tricolorul Breaza – CSL Ştefăneştii de Jos 0-4

(38), (53), (61), (64)

ACS Urban Titu – CSM Săcele 1-0