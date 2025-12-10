V. S.

Proiectul de modernizare a drumului județean DJ102I, una dintre cele mai importante investiții rutiere din zona montană a județelor Prahova și Brașov, înaintează vizibil. Construcții Erbașu, antreprenorul lucrărilor, a publicat noi imagini de pe șantier, care surprind evoluția constantă a proiectului în ciuda vremii dificile și a condițiilor specifice unei zone de munte.

Reprezentanții companiei transmit că activitățile desfășurate pe traseul care leagă Valea Doftanei de Brădet (Săcele) se desfășoară „în ritm susținut”, chiar dacă perioada rece aduce provocări logistice și operaționale. „Munca vorbește de la sine. Deși condițiile atmosferice nu sunt optime, șantierul înaintează, iar DJ102I avansează susținut spre transformarea într-o rută modernă”, au precizat aceștia.

Echipele de constructori intervin simultan pe mai multe fronturi. Se lucrează la structura rutieră – de la fundație până la viitorul strat de asfalt; la poduri și podețe noi, esențiale pentru zona expusă torenților și instabilității geologice, precum și la rigole, acostamente, accese la proprietăți și parcări amenajate, menite să asigure siguranța și funcționalitatea traseului.

Traseul DJ102I are o lungime totală de 25,63 km și traversează Munții Baiului prin pasul Predeluș, o zonă montană situată la 1.285 m altitudine. Proiectul presupune modernizarea completă a drumului, care la final va dispune de o platformă de 8 metri lățime, două benzi de circulație, infrastructură modernă de scurgere a apelor, dar și elemente de siguranță rutieră conforme standardelor actuale.

Drumul județean 102I are toate șansele să devină o rută alternativă reală la DN1, una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din România. Accesul dintre sudul și centrul țării ar urma să fie descongestionat, iar călătoriile între Prahova și Brașov s-ar reduce semnificativ ca durată, mai ales în perioadele de trafic intens.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova și Consiliul Județean Brașov. Dirigenția de șantier este asigurată de Baseli Drum Consult, o companie specializată în lucrări rutiere complexe.

Odată finalizat, DJ102I va avea un impact semnificativ asupra mobilității în zona montană a celor două județe, facilitând accesul turiștilor către Valea Doftanei, Săcele și masivele învecinate și, implicit, dezvoltarea economică a comunităților din zonă.

Prin modernizarea acestui drum, autoritățile urmăresc reducerea presiunii pe DN1 și crearea unei rute sigure, eficiente și adaptate cerințelor actuale de trafic.

Lucrările continuă, iar imaginile publicate confirmă că drumul spre un nou coridor de transport între Prahova și Brașov devine tot mai clar conturat.