Un proiect de lege controversat, care vizează relația dintre cetățeni și instituțiile statului, a trecut de Senat prin adoptare tacită și merge spre Camera Deputaților. Proiectul introduce amenzi usturătoare – de la 5.000 până la 20.000 de lei – pentru orice persoană care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau agresiv față de angajații publici, potrivit TVRInfo.

Statul român a pus o taxă pe nervi, transformând nemulțumirea cetățenească într-o contravenție de lux.

Inițiatorii, un grup de parlamentari UDMR și ai minorităților naționale, susțin că legea este esențială pentru a proteja angajații și a asigura un mediu civilizat în instituții, mai ales în contextul în care funcționarii sunt deseori expuși la agresiuni verbale.

Legea modifică OG 61/1991, extinzând sancțiunile pentru tulburarea ordinii publice și la comportamentul recalcitrant față de personalul public.

Proiectul a stârnit imediat dezbateri acerbe. Criticii avertizează că o astfel de măsură rigidă riscă să îngrădească libertatea cetățenilor de a-și exprima nemulțumirile legitime. În condițiile unei birocrații lente și ale serviciilor publice defectuoase, un cetățean frustrat care ridică tonul ar putea fi sancționat cu o sumă ce depășește salariul mediu net.

Protecția funcționarilor publici există în întreaga Europă, însă sumele aplicate pentru ultraj sau amenințare sunt adesea proporționale cu venitul mediu și diferențiate clar.

De exemplu, în Germania, amenzile sunt proporționale cu venitul pe zi (Tagessatz), iar în Franța, infracțiunile de outrage (ultraj) sunt investigate strict penal. Prin comparație, o amendă de 20.000 de lei (aproximativ 4.000 de euro) este extrem de ridicată pentru o simplă reacție verbală, plasând România la un nivel de sancțiune comparabil cu infracțiunile serioase.

Proiectul modifică și Legea 544/2001 privind accesul la informații publice, impunând solicitanților verbali să aibă un comportament adecvat și să respecte programul, altfel riscând evacuarea din clădire de către poliție.

Deși scopul declarat este prevenirea situațiilor conflictuale, criticii văd aici o tentativă de a reduce accesul incomod al jurnaliștilor sau al activiștilor.

Proiectul, adoptat tacit de Senat, se îndreaptă acum spre Camera Deputaților, care este for decizional. Dezbaterea finală va trebui să găsească un echilibru extrem de fin: protecția reală a angajaților de abuzuri fizice sau amenințări grave versus dreptul cetățeanului de a critica vehement și de a pune presiune pe un aparat administrativ adesea ineficient.