• 1 Decembrie este și ziua primei atestări documentare a localității

• Parada cailor, o strălucită inițiativă locală, a ajuns la cea de-a treia ediție

Victor M. Ionescu

Festivitatea propriu-zisă a început, practic, cu momentul în care 12 căruțe trase de cai împodobiți sărbătorește au stat la rând în fața bisericii cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, acolo unde părintele paroh Ioan Andrei Boitan a citit rugăciunea de binecuvântare a animalelor, după care a sfințit fiecare atelaj și pe conducătorii acestora, majoritatea fiind îmbrăcați în costume populare specifice zonei. Parada cailor a însemnat o inedită defilare a călăreților și a căruțelor de la lăcașul de rugăciune mai sus amintit și până în satul Podul Ursului.

De acolo, peste 200 de vărbilăveni au urcat până la Monumentul Eroilor de la Cruce, acolo unde, după intonarea Imnului de Stat, am asistat, împreună cu reprezentanții autorităților locale, la Slujba de pomenire a eroilor, urmată de Te Deum-ul oficiat cu prilejul Zilei Naționale de Prea Cucernicii Părinți Radu Vlăduț Sauciuc, Ioan Andrei Boitan și Alexandru Popescu. La finalul slujbei, părintele paroh Sauciuc a spus, printre altele: „…Dăm slavă bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem această minunată zi de sărbătoare. Să ne bucurăm, în sfântă comuniune, atât noi, preoții, cât și dumneavoastră, autoritățile locale, împreună cu toți cetățenii, de momentele frumoase care ne sunt date să le trăim aici, la acest înălțător – la propriu și la figurat – monument al eroilor.”

Festivitatea a continuat cu interpretarea unei poezii patriotice de către talentata fiică a comunei, Andreea Maria Saulea, urmată de spectacolul oferit de corul de copii al Școlii Gimnaziale Vărbilău, condus de profesor Lavinia Haralambie.

A urmat apoi partea de răsfăț a participanților cu bunătăți – desigur, de post! – care au fost unanim apreciate: pizza vegetală și generoase platouri cu tartine oferite de primarul Mihail Cărbunaru – respectiv sandwich-uri cu zacuscă, fasole bătută, sau roșii coapte – dar nu putem să nu amintim și despre delicioasele prăjituri de casă (salam de biscuiți, gogoși, baclava și mere în foetaj) „marca” renumitei gospodine Amalia Pascu. Iar pentru înfruntarea cu succes a frigului de afară, țuica renumitului producător George State – care este și ctitorul Crucii din locația respectivă – s-a dovedit, alături de ceaiul fierbinte și vinul fiert, de nădejde!

În continuare vom reda opiniile unor persoane care nu doar că au participat, dar s-au și implicat activ și efectiv în reușita acțiunii de la 1 Decembrie:

▶ „Mă bucur că reușim să ne întâlnim de trei ori pe an – de Ziua Înălțării Domnului, Înălțarea Sfintei Cruci și Ziua Națională – la monumentul ridicat în anul 2016 la Podul Ursului, pentru a-i comemora pe cei peste 540 de eroi, fii ai comunei Vărbilău, căzuți în războiul de independență, cele două războaie mondiale și revoluția din decembrie 1989…” (George State, ctitorul Crucii de la Podul Ursului).

▶ „Eu sunt doar una dintre multele persoane din această comunitate care își doresc din tot sufletul să transmită obiceiurile, datinile și tradițiile comunei noastre generațiilor care vor veni după noi. Sigur că am făcut niște eforturi materiale consistente, dar, vă asigur, familia mea este dispusă să le continuăm, fiindcă ne dorim ca Vărbilăul să ocupe locul pe care îl merită în „simfonia” localităților din județul Prahova. (Amalia Pascu, gospodină de nota 10, membră a familiei care a avut inițiativa desfășurării Paradei Cailor de Ziua Națională).

▶ „De câțiva ani, în Ziua Națională organizăm și „Parada cailor”, eveniment care s-a aflat acum la cea de-a treia ediție. Este o inițiativă privată sprijinită atât de Biserică, cât și de Consiliul Local, pe care noi suntem datori să o permanentizăm, mai ales pentru că 1 Decembrie nu este numai Ziua Națională a României, ci și a comunei noastre, fiindcă prima atestare documentară a Vărbilăului este datată 1 decembrie 1427, în timpul celei de-a patra domnii a lui Dan al II-lea”. (Ion Ioniță, consilier, fost primar al comunei Vărbilău).