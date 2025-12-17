Faza grupelor din cadrul Cupei „Moș Crăciun” – ediția XXXI – 2025 s-a încheiat cu succes, după două zile pline de fotbal, emoție și bucurie, desfășurate în mai multe localități din județul Prahova: Valea Călugărească, Blejoi, Plopeni, Breaza, Vălenii de Munte.

În urma meciurilor disputate, s-au calificat în faza optimilor de finală echipele aflate pe primele două locuri în grupă.

În urma tragerii la sorți efectuate la sediul Asociației Județene de Fotbal Prahova, programul optimilor de finală este următorul:

OPTIMI DE FINALĂ:

Optime 1: CSO Teleajenul Vălenii de Munte – CSC Berceni 2

Optime 2: CS Blejoi A – CS Câmpina

Optime 3: ACS Petrolul 52 Marcel Catinca – ACS Petrolul Noua Generație

Optime 4: ACS Petrolul 52 Costică Moldoveanu – ACS Petrolul 52 Ilie Oană

Optime 5: HM Junior Câmpina Roșu – HM Junior Câmpina Alb

Optime 6: ACS Toader Ploiești 1 – CS Valea Călugărească

Optime 7: ACS Juniorul Vărbilău – ACS Petrosport Ploiești

Optime 8: CSM Ploiești Albastru – ACS MX Pro Academy Păulești Negru

DRUMUL SPRE TROFEU:

SFERTURI DE FINALĂ:

Sfert 1: Câștigătoare Optime 1 – Câștigătoare Optime 2

Sfert 2: Câștigătoare Optime 3 – Câștigătoare Optime 4

Sfert 3: Câștigătoare Optime 5 – Câștigătoare Optime 6

Sfert 4: Câștigătoare Optime 7 – Câștigătoare Optime 8

SEMIFINALE:

Semifinala 1: Câștigătoare Sfert 1 – Câștigătoare Sfert 2

Semifinala 2: Câștigătoare Sfert 3 – Câștigătoare Sfert 4

FINALE:

Finala mică: Învinsa Semifinala 1 – Învinsa Semifinala 2

Finala mare: Câștigătoare Semifinala 1 – Câștigătoare Semifinala 2

FAZA FINALĂ a competiției se va desfășura la: Sala Sporturilor „Olimpia” – Ploiești, astfel:

20 decembrie 2025 – optimi și sferturi de finală

21 decembrie 2025 – semifinale și finale.

Grupa A

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 ACS MX Pro Academy Păulești negru 3 3 0 0 13 1 9p

2 CS Valea Călugărească 3 2 0 1 5 3 6p

3 ACS Petrolul 52 Ploieşti ”Viky Angelescu” 3 2 0 1 8 1 6p

4 AS Viitorul Tomșani 3 1 0 2 3 11 3p

5 Avântul Tomşani 3 0 1 2 2 7 1p

6 CSC Berceni 3 0 1 2 1 9 1p

Grupa B

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CSC Berceni 2 3 3 0 0 9 2 9p

2 ACS H.M. Junior 2007 Câmpina Roșu 3 2 0 1 5 6 6p

3 AS Atletic United Ploieşti 3 2 0 1 20 3 6p

4 ACS MX Pro Academy Păulești verde 3 1 1 1 10 2 4p

5 CSO Plopeni 3 0 1 2 2 12 1p

6 ACS Școala de Fotbal AC Toader Ploiești 3 3 0 0 3 0 21 0p

GRUPA C

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Blejoi A 3 2 1 0 10 1 7p

2 CSM Ploieşti albastru 3 2 1 0 5 0 7p

3 Petrolul 95 Ploieşti 2 3 2 0 1 6 3 6p

4 ACS MX Pro Academy Păulești alb 3 1 0 2 5 4 3p

5 ACS Petrolul Noua Generaţie 3 1 0 2 2 7 3p

6 Rapid Sălciile 3 0 0 3 1 14 0p

Grupa D

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 ACS Petrolul 52 Ploieşti ”Ilie Oană” 3 2 1 0 10 0 7p

2 ACS Petrolul Noua Generație 2 3 2 1 0 9 0 7p

3 CSM Ploieşti roșu 3 2 0 1 2 1 6p

4 ASCS Petrolul 95 Ploieşti 3 1 0 2 3 5 3p

5 CS Blejoi B 3 1 0 2 2 12 3p

6 AS Atletic United Ploiești 2 3 0 0 3 0 8 0p

Grupa E

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 ACS Petrolul 52 Ploiești ”Marcel Catinca” 3 3 0 0 7 0 9p

2 CS Câmpina 3 2 0 1 5 3 6p

3 ACS Şcoala de Fotbal AC Toader Ploieşti 2 3 2 0 1 5 1 6p

4 CSO Tricolorul Breaza 3 0 2 1 1 5 2p

5 ACS H.M. Junior 2007 Câmpina Verde 3 0 1 2 0 2 1p

6 Petrosport Ploieşti 2 3 0 1 2 1 8 1p

Grupa F

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 ACS H.M. Junior 2007 Câmpina Alb 3 3 0 0 16 0 9p

2 ACS Petrosport Ploieşti 3 3 0 0 14 2 9p

3 ACS DP Cornu 3 2 1 0 3 0 7p

4 ACS Caraimanul Buşteni 3 0 1 2 0 5 1p

5 CS Ariceștii Rahtivani 3 0 0 3 1 11 0p

6 CSO Băicoi 3 0 0 3 1 17 0p

Grupa G

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 ACS Juniorul Vărbilău 3 3 0 0 14 1 9p

2 CSO Teleajenul Vălenii de Munte 3 3 0 0 10 1 9p

3 ACS Petrolul 52 Ploieşti ”Petrică Butufei” 3 2 0 1 11 2 6p

4 AS Starchiojd 3 1 0 2 2 3 3p

5 Școala Generală Bertea Ștefești A 3 0 0 3 2 14 0p

6 AS Sportul 2024 Șoimari 3 0 0 3 0 18 0p

Vă așteptăm în număr cât mai mare să susțineți micii fotbaliști într-un ­adevărat spectacol sportiv!