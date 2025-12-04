Valentin Gheorghe a intrat în obiectivul Aparatului cu Raze Pix pentru că a redevenit titular după multă vreme în echipa petrolistă. El a fost trimis în zona din dreapta a mijlocul terenului într-un trio care ar fi trebuit să distribuie baloane gata bune de transformat în goluri de atacantul cel mai avansat al echipei, Chică-Roșă. Sau de orice alt coechipier. Sau, de ce nu?, chiar de el! Oricum, s-a putut bănui din start intenția antrenorului Eugen Neagoe de a valorifica viteza și potențialele centrări pe care Valentin Gheorghe ar urma să le trimită într-un careu ai cărui apărători formează o linie cu multe fisuri deja demonstrate.

Ardoarea cu care Valentin Gheorghe a pătruns pe teren s-a văzut încă din primul minut, el urmărind faza de atac până în zona opusă, în stânga. Revenit la poziția destinată, el a acoperit zona încercând colaborare cu Jyry și cu Ricardinho la prezențele acestuia în fazele ofensive. Profitând de spațiile libere, Valentin Gheorghe a căutat centrarea pentru colegii aflați în careu, ori a venit el în careu pentru finalizare, așa cum s-a întâmplat la lobul trimis de pe la 12-13 metri, lovitură pe care Camara a respins-o, cu capul, peste poarta goală (min. 44).

La reluare, mingile jucate de mijlocașul ofensiv petrolist au fost mai puține ca număr, el fiind mult mai prezent în defensivă. Dar, așa puține câte au fost, acestea au avut ștampila consistenței. Mai întâi, a primit pasă de la Jyry întru ștergerea amintirii nefericitului carambol dintre cei doi, ambii vrând să șuteze (min. 35). La limita careului, Valentin Gheorghe a preluat, a driblat și a trimis o diagonală care s-a dus în plasa laterală a porții bucureștene pentru un 2-1 care a dezghețat tribunele înfrigurate de egalarea neașteptată din momentul imediat al reluării jocului (min. 54). Apoi, pe o altă zonă liberă din dreapta, a ridicat privirea și a centrat precis la bara îndepărtată pentru golul cu care Gicu Grozav a realizat dubla (min. 62). Odată cu schimbările produse, Valentin Gheorghe a fost mutat în stânga (min. 68). Aici a fost prezent și în sprijinul lui Sălceanu, cu succes (min. 71) și cu mai puțin succes, prin plasamentul său prea central care i-a permis tânărului Liș să centreze spre careul ploieștean (min. 75). Nu aceasta a fost cauza pentru care petrolistul a fost schimbat imediat cu Boțogan, ci oboseala cauzată de travaliul depus după o lungă perioadă în care Valentin Gheorghe a jucat mult mai puțin.

Oricine ar privi doar cifrele seci din tabelul realizărilor ar putea strâmba din nas. Cam puține atingeri ale mingii! – s-ar putea spune. Da, puține. Dar bune! Sau, cum ar zice latinul, non multa, sed multum.