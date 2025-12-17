George Marin

Iată-l și pe Marco Dulca pentru prima dată titular în echipa Petrolului! Aparatul cu Raze Pix îl aștepta în această postură pentru a „umple” o placă radiografică.

Dacă ar fi să judecăm numai după cifrele din tabel, s-ar părea că nu sunt multe impresionări asupra plăcii. Dar, ținând cont de situația din teren, realitatea arată altfel.

Școlit, ca junior, la Swansea, în zona Galilor, Marco Dulca a căpătat deprinderea de a respecta indicațiile tactice. Odată ce i s-a dedicat o zonă, el a ținut-o în stăpânire în siguranță. Acesta este rolul său de mijlocaș cu sarcini defensive. Pur defensive. Iar Dulca s-a dovedit un soldat disciplinat. De ce cuvântul prea este așezat între paranteze în titlu? Pentru că adversarul lui direct, Codrea, a stat pe tușă minute bune din cauza unei sângerări nazale. Nu ar fi fost o perioadă bună de speculat acea zonă pe care Murgia a căutat să o acopere baleind terenul pe lateral? Poate că da! Dar Dulca nu a făcut nimic de capul lui, fără o indicație expresă. Și-a văzut mai departe de astupat culoare de pasă și de marcaj la adversarul care a venit în zona lui. A participat la fazele fixe ale Petrolului, făcând mișcările repetate la antrenament – a fost evident – dar succesul acestor scheme nu s-a apropiat de Petrolul. Nu din cauza lui. El a căutat să intre în joc deseori, mai ales coborând la linia apărătorilor în faza incipientă construcției petroliste, între Papp și Roche. Dar nimănuia nu i-a pasat. Iar poziția lui pe teren, cvasi permanent retrasă, conduce la ideea că Eugen Neagoe a intenționat ca echipa pregătită de el să nu primească gol. Nu neapărat să încheie meciul cu 0-0, dar măcar să nu primească gol. Și de-o fi să fugă tare Vali Gheorghe, să prindă Gicu Grozav vreun șut, să fericească Chică-Roșă vreo centrare…

În ceea ce privește golul înfrângerii petroliste, Dulca nu a avut nicio implicare, el păstrând distanța de atenție față de adversarul din zona sa, altul decât cel obișnuit din centrul terenului. Acesta din urmă, după înlocuirea lui Codrea, a fost Bic, cel care a rămas în zona careului după lovitura de colț executată de clujeni și cel care a prelungit pe spate centrarea lui Mikanović. Totul s-a petrecut în fața unei apărări imediate experimentate, dar rigide, imobile, insensibilă la volta cu care mai tânărul El Sawy i-a păcălit pe toți.

Aventura primului meci ca titular s-a încheiat pentru Dulca în minutul 70, schimbat pentru faptul că ritmul lui de joc nu este unul optim după lunga pauză pe care a avut-o, după cum a declarat Eugen Neagoe. Să fi fost acesta momentul optim, să nu fi fost? În acel moment, scorul era 0-1.

O vorbă legată de o cifră din tabel, una care poate stârni- și chiar stârnește- nedumerire. Două dintre dueluri au fost pierdute pentru că Dulca nu a pus piciorul mai zdravăn la minge, accidentarea pândind la cotitură, iar al treilea a fost, surprinzător, unul aerian pierdut în fața lui El Sawy la un corner bătut de Bic.