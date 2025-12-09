În perioada 6 -7.12.2025, s-a desfășurat, în sala de atletism „Doina Melinte” din Bacău, Concursul Național Cupa 1 Decembrie „,rezervat juniorilor U16, U18, U20!

La concurs au participat aproximativ 400 sportivi din toată țara!

Atleții de la CSS Ploiești- pregătiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei- au avut o prestație meritorie, reușind să obțină 23 medalii ( 9 aur, 10 argint, 4 bronz), astfel:

Cat. U16

Ștefan Moisoiu – medalie de aur la 200 m – 25.31 sec.;

Ștafeta 4 x 200 m băieți – medalie de aur – 1.47.28 min., în componența, Daniel Tudor -David Coman – Neculai Andrei -Ștefan Moisoiu;

Ștafeta 4 x 200 mixt – medalie de aur – 1.48.76 min, în componența, Bianca Zidaru – Ștefan Moisoiu – Ana Maria Ștefan – Alexandru Tudorache;

Ștafeta 4 x 400 mixt – medalie de aur – 4.12.37 min., în componența, Teodora Moraru -Ștefan Moisoiu – Antonia Mihai -David Coman;

Antonia Mihai – medalie de argint la 400 m – 64.60 sec.;

Alexandru Tudorache – medalie de argint la 200 m -25.33 sec;

Ștafeta 4 x 200 mixt, medalie de argint – 1.52.80 min., în componența, Beatrice Stan – David Coman – Ștefania Cîrjan – Andrei Neculai;

Ștafeta 4 x 400 m fete – medalie de argint – 5.25.62 min., în componența, Beatrice Stan -Antonia Mihai – Teodora Moraru – Anastasia Avram;

Ștafeta 4 x 400 m băieți B – medalie de argint – 4.25.67 min., în componența, Andrei Neculai – David Coman – Daniel Tudor – Ștefan Moisoiu;

David Coman – medalie de bronz la 400 m – 59.39 sec.;

Ștafeta 4 x 400 m A – medalie de bronz – 4.34.61 min., în componența, Dragoș Metea – – Alex Marinescu – Ștefan Ene – Andrei Panait

Cat. U18

Ioana Ioniță – medalie de aur la 200 m – 28.46 sec, medalie de argint la 400 m – 63.34 sec;

Ștafeta 4 x 200 m băieți – medalie de aur – 1.40.58 min., în componența,Gabriel Stroe – Cristian Creangă – Alexandru Tudorache – Georgian Lepuș;

Ștafeta 4 x 200 m fete – medalie de aur – 1.57.10 min., în componența, Ștefania Cîrjan – Bianca Zidaru – Ana Maria Ștefan – Ioana Ioniță;

Ștafeta 4 x 400 m fete – medalie de aur – 4.40.97 min., în componența, Maia Ivănoiu – Bianca Zidaru – Ana Maria Ștefan – Ioana Ioniță;

Georgian Lepuș – 2 medalii de argint la 60 m – 7.26 sec., respectiv 200 m – 23.89 sec;

Ștafeta 4 x 400 m băieți – medalie de argint – 3.49.65 min., în componența, Alexandru Tudorache – Georgian Lepuș – Cristian Creangă – Gabriel Stroe;

Cristian Creangă – medalie de bronz la 200 m – 24.16 sec.

Cat. U20

Ștafeta 4 x 200 m fete – medalie de aur -2.03.45 min., în componența, Maia Ivănoiu – Beatrice Șinca – Calina Gudi -Rebeca Toader

Ștafeta 4 x 400 m fete – medalie bronz – 4.59.18 min., în componența, Beatrice Stan – Beatrice Șinca – Calina Gudi – Rebeca Toader

În apropierea podiumului s-au mai aflat:

Cristian Creangă – locul 4 la 400 m, Antonia Mihai – locul 4 la 200 m, ștafeta 4 x 200 m – locul 4, în componența,Dragoș Metea – Mihai Ene – Alex Marinescu – Andrei Panait, Teodora Moraru – locul 5 la 400 m, Ana Maria Ștefan – locul 6 la 200 m, Calina Gudi – locul 7 la 60 m, Maia Ivănoiu – locul 7 la 400 m