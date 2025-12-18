După victoria obţinută, în campionat, în faţa celor de la CSŞ Ploieşti, scor 46-18 (24-7), echipa de handbal junioare 3 a CSM Ploieşti s-a deplasat ieri la Călăraşi, unde a participat la Memorialul „Anca Gavrilă” – fostă handbalistă, decedată în incendiul de la ”Ferma Dacilor”.

Alături de formaţia organizatoare, CSŞ Călăraşi, au mai fost prezente ACS Sarmis Bucureşti şi ACS Kir Constanţa, fetele pregătite de Robert Comendant jucând cu fiecare dintre acestea fără a se ţine cont de scor.

Lotul echipei noastre a fost următorul: Ioana Dan, Ştefania Vişan – Ioana Petre, Natalia Comendant, Ilona Plătică Căpitanu, Ana Maria Mihai, Bianca Bălăşoiu, Larisa Iancu, Ruxandra Nedelescu, Carla Petre, Diana Constantinescu, Bianca Sora şi Daria Mîndricel.